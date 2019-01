Queen sigue siendo imparable, y una muestra de ello es un nuevo video viral en el que puede verse a un grupo de monjas que se divierten al ritmo de We will rock you en un comedor.

Las novicias golpean las mesas y el suelo de forma enérgica mientras se escuchan los cantos entre risas.

El espíritu rockero de estas hermanas ha ganado gran popularidad en las redes sociales, por lo que en Facebook ya llevan más de seis mil 900 reproducciones.