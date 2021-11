El último fin de semana, el futbolista de Ghana Felix Afena-Gyan fue la gran figura de la victoria de la Roma ante el Genoa, con un doblete. El equipo no estaba jugando bien, pero dos grandes acciones del joven de 18 años le sacaron una sonrisa a su entrenador, José Mourinho, que tuvo que cumplir con una promesa.

En el festejo del primer tanto, Afena-Gyan se dirigió directamente al banco de suplentes y le habló al oído al entrenador. Más tarde, en conferencia de prensa, Mou explicó de qué se trató.

“Le había prometido comprarle las zapatillas que realmente le gustan y que son realmente caras. ¡Cuestan 800 euros! Así que corrió y me dijo que no lo olvidara. Mañana por la mañana, lo primero que haré es comprarle las zapatillas“, señaló el DT portugués el domingo.

Esta mañana, Felix Afena-Gyan publicó en sus redes sociales el momento en el que el entrenador le entregaba las costosas zapatillas y le agradecía por haber cumplido la promesa: “Por siempre agradecido, Sir. Voy a hacer que te sientas orgulloso”, escribió.

Las imágenes se hicieron virales y allí se puede ver la emoción del joven futbolista con su nuevo calzado.

Los elogios de Mourinho a Felix Afena-Gyan

En cuanto a los minutos del jugador en cancha, el portugués declaró: “Lo siento por el equipo Primavera (Roma U23), pero Félix se quedará con nosotros. Lo que más me impresionó fue su cabeza fría frente al arco”.

‘’Si no es fantástico en términos de técnica, tiene una mentalidad fuerte. Ahora tienes a estos niños que piensan que lo saben todo, pero él es humilde y puedes sentir que simplemente absorbe toda esta información de todos los que lo rodean. Eso es fantástico”, agregó.

Afena-Gyan no se quedó atrás y también elogió a su DT: “Me está enseñando mucho y estoy aprendiendo mucho de él. Es alguien que ha logrado mucho durante su carrera y es una gran persona. Me alegra trabajar con él. Me anima día tras día a hacer todo lo que me ayude a mejorar en el futuro. Por eso estoy feliz de trabajar con Jose Mourinho. Le agradezco muchísimo”.