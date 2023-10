Luego de haber disfrutado de unos días de vacaciones en compañía de un grupo de amigas en Río de Janeiro, Brasil, Nati Jota volvió a Buenos Aires pero el regreso no fue de lo más feliz. Al llegar al país, la periodista terminó en la guardia de un hospital y debió ausentarse de su ciclo Sería Increíble (OLGA). En ese contexto, expuso su tristeza en sus redes sociales.

Desde el pasado sábado la también influencer compartió imágenes de ella y sus amigas disfrutando de las playas de Brasil. Pero en la mañana de este martes, horas antes del comienzo de su programa en el canal de streaming liderado por Migue Granados, Nati compartió en las Instagram Stories una imagen suya desde la clínica, esperando por ser atendida y con cierta tristeza en su mirada. “Han sucedido cosas”, escribió sobre la imagen junto con el emoji de una cara enferma que aparece sonándose la nariz con un pañuelo.

Unos minutos después, y ya montada en su automóvil, agregó un video en el que explicó qué es lo que le había sucedido y cómo se encontraba su salud. “Estoy enferma, vengo de la guardia. “Me agarré un bicho allá en el viaje, así que bueno, empiezo a tomar antibióticos”, contó Nati aunque sin dar mayores precisiones sobre qué enfermedad padece. Acto seguido, se vio cómo se tomó unos segundos para tragar saliva y demostrando cierta irritación en la garganta y la consiguiente dificultad que conlleva, en este caso, una tarea tan sencilla como automatizada en cualquier ser humano adulto.

“Ojalá ya mañana, Dios quiera, pueda estar mejor y pueda retomar mis actividades habituales”, adelantó acerca de la posibilidad de que su regreso al programa que conduce pueda efectuarse este miércoles. Pese a su ausencia, a sus millones de seguidores les recomendó que de todas formas le hagan el aguante al resto del staff de Sería Increíble, el cual está compuesto por Leticia Siciliani, Eial Moldavsky y Homero Pettinato, quienes este martes recibieron en el programa la visita de la actriz Nancy Dupláa.

Pese a su descargo, el cual lo dio en un tono positivo, un rato más tarde se mostró muy triste con su cuadro clínico. Y como suele hacer con muchas de las cosas que le ocurren en su vida personal y profesional, Nati volvió a su Instagram para exponer sus sentimientos, después de que le confirmaran que se había contagiado de una bacteria en Brasil.

La conductora subió una foto de ella, con cara triste y agarrándose la cabeza en señal de que se siente mal, y la agregó un extenso texto con unas sentidas palabras cargadas de pesar. “Llanto de me siento mal y estoy sola, sentirse muy mal siendo adulto y soltero es algo bastante horrible, después el resto del tiempo medio que zafa”, comenzó escribiendo la periodista.

“Pero hay algo de este momento que es: ‘Ah, no doy más y medio que a nadie le importa (aunque te manden mensajitos y todo)’”, prosiguió en su descargo. “Sos vos el que se tiene que ir a la farmacia hecho concha a comprarte corticoides para la garganta”, se lamentó Nati por el hecho de, a pesar de contar con el apoyo de sus múltiples fanáticos, no tiene quien la ayude con las sencillas tareas domésticas de las que se tiene que ocupar, incluso estando enferma.

Días atrás, Nati había sorprendido a sus seguidores en Instagram al compartir un fragmento de su diario íntimo. Este escrito especial revela sus emociones y pensamientos cuando se reencontró con una de sus exparejas después de más de tres meses sin verse.

“Esto lo escribí mientras esperaba a que llegara la persona con la que me había separado hacía tres meses”, explicó Nati en una publicación en sus redes sociales a corazón abierto. A pesar de su nerviosismo evidente, plasmó sus sentimientos en palabras mientras esperaba con ansiedad. “Desde entonces, no lo veía. Mi letra es horrenda, pero juro que está mucho más garabateada de lo nerviosa que estaba. Temblaba. Escribí hasta que sonó el timbre, literalmente”, agregó la conductora, dejando en claro lo importante que fue la situación para ella. “No me imagino así ni los nervios de ir al Bailando y no se me ocurre un ejemplo más grave que este. Ni sé si estoy feliz de lo nerviosa que estoy; que llegue ya, que empiece ya y que no termine nunca... A diferencia de todas las otras instancias que nos dan nervios”, escribió en su diario íntimo.

Cabe recordar que desde finales de 2019, Nati no ha tenido una pareja formal conocida, tras su ruptura con el rugbier chaqueño Bruno Siri, quien posteriormente confirmó su relación con Ivana Nadal.