La madre de un pequeño de 9 años fue a buscarlo al colegio en Australia y encontró a los compañeros de su hijo acariciandolo como si fuera un cachorro. Cuando cuestionó al menor por el insólito episodio, el nene quebró en llanto, aseguró que era víctima de bullying y manifestó su deseo de querer morirse.



"Me quiero morir", "Me quiero morir", "Me quiero morir", repite una y otra vez el nene en un video grabado por su madre, en el que se lo ve llorando desconsolado. La mujer decidió grabar su situación y compartirla en las redes con el fin de mostrar las consecuencias del bullying y concientizar a los padres para que eduquen a sus hijos sobre las discapacidades.

"Acabo de ir a buscar a mi hijo en la escuela, vi cómo sus compañeros lo acariciaban como si fuese un cachorro. Le daban palmaditas en la cabeza y hacían comentarios sobre su estatura", relató la madre del nene que padece acondrosplastia.

El ser humano es la peor mierda del universo pic.twitter.com/Kh9or1dgDf — Fede casi de América ����‍♂️ (@fedepiri_) February 21, 2020



Continuó: "Se notaba que estaba muy incómodo, se estaba desmoronando. Fue desgarrador verlo así, me hizo sentir impotente. Siento que estoy fallando como madre y el sistema educativo también está fallando. Deben enseñar a los alumnos sobre las discapacidades, eso resolvería muchos problemas".

Cuando pudo acercarse a su hijo y subirlo al auto para volver a su hogar, el nene comenzó a llorar de forma desgarradora y comenzó a decir una y otra vez que prefería morirse antes de seguir sufriendo bullying.



En tanto, su madre, al saber que su hijo ya había intentado suicidarse a los seis años cuando falleció su abuelo, se preocupó y decidió grabar al nene para compartir las imágenes y que se haga algo al respecto.



El video se volvió viral rápidamente y los usuarios inundaron la publicación de comentarios en apoyo al menor con enanismo que sufrió tantos episodios de bullying en su colegio.

Fuente: Crónica