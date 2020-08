ASTROLOGÍA

¡No les creas nada! Los tres signos del zodíaco que no cumplen sus promesas

Puede ser que se olviden, o que simplemente no tengan ganas de hacerlo, pero por una u otra razón hay quienes no le dan el valor que la palabra empeñada tiene, y no tienen problemas en no cumplir con lo que dicen. Conocelos, y no les creas una palabra.