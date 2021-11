Una joven de 19 años protagonizó un escandaloso acto de racismo y discriminación en la madrugada de este viernes en el barrio porteño de Colegiales, al insultar a una oficial de la policía de la Ciudad de Buenos Aires y a una persona que grababa la situación.

Según publica el diario La Nación, la protagonista de las imágenes es una adolescentes cuyas iniciales son EDS. El altercado comenzó a las 2 de la mañana cuando viajaba junto a su novio de 26 años, identificado como "Gonzalo" en un taxi y comenzaron a discutir por una presunta infidelidad del hombre.

Ante esta situación, el taxista se detuvo a la altura de la avenida Lacroze, en su cruce con Conde y avisó a los policías de la situación. Ante el llamado se acercó un móvil y los efectivos comenzaron a entrevistar a la joven, que estaba visiblemente alterada.

Según el parte, EDS no tenía ningún tipo de lesión y les explicó a los efectivos que el motivo de la discusión arriba del taxi era una infidelidad de su pareja y que no iba a presentar una denuncia.

Sin embargo, a los pocos segundos se alteró y comenzó a pedir a gritos por "Gonzalo", que se había alejado unos metros, mientras los policía trataban de calmarla sin éxito alguno.

Según quedó registrado en el video, la joven no paró de proferir insultos, descalificaciones y comentarios racistas. “¡No me toques! ¡No me gustan las negras! ¡Soltame!”, arremetió la adolescente contra una agente que intentaba tomarla de los brazos para evitar agresiones físicas.

“No me gustan las negras, por favor, me pongo mal”, continuó la chica, mientras se colgaba de un oficial y seguía gritando contra la efectivo, que mantuvo estoicamente la calma ante la cantidad de insultos que recibió.

“¡No me gusta la gente oscura!”, insistió la adolescente. En ese momento y antes de que el agente la alejara, se enorgulleció: "Yo me voy a bañar a lugares caros”.

Una joven insultó de forma racista a la policía.



El hecho ocurrió en Colegiales, cuando algunos oficiales debieron intervenir en una discusión de pareja; porque una joven agredió a su novio. pic.twitter.com/1PzQNfYEys — Radio Mitre (@radiomitre) November 5, 2021

Fuente: El Sol