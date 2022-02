Una joven llamada Kati sufrió el robo de su teléfono celular en Mar del Plata mientras estaba de vacaciones, pero logró recuperar el aparato luego de haberle tendido una trampa al ladrón. El relato de la situación se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Todo comenzó cuando la joven fue a comprar a una verdulería de la Ciudad Feliz. Mientras estaba en el local, se dio cuenta de que ya no tenía consigo el dispositivo móvil, porque se lo habían robado ahí mismo.

Frente a la desesperación que le agarró por recuperar su teléfono, la chica decidió publicar un mensaje en un grupo de Facebook marplatense que reúne a compradores y vendedores de diversos artículos.

“Hola, soy de Tucumán. Estoy de vacaciones en Mardel y hoy me robaron un celular iPhone 12 Pro Max, blanco con funda transparente. Doy como recompensa $60 mil pesos. Necesito las fotos de mi sobrino, desde que nació hasta hoy. Solo en ese celular tengo todo de él y me está matando saber que no las voy a tener más. Por favor, ayuda”, pidió la joven en su posteo en la red social.

Tras esto, de inmediato Kati comenzó a recibir mensajes con diversas opciones para al menos recuperar los archivos mediante el sistema operativo del celular, según publica el sitio 0223.

Sin embargo, una de esas publicaciones fue de un hombre que le revelaba que él tenía el teléfono y que se lo iba a devolver para cobrar el dinero de la recompensa. La joven aceptó el encuentro para recuperar cuanto antes su smartphone.

La decisión de Kati que se volvió viral en las redes sociales

Pero antes de reunirse con la persona que tenía su móvil, ella ya había tomado una decisión: no iba a pagar lo que había pautado con su interlocutor virtual. Y así lo contó en un tuit que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

“Me robaron el celular ayer en Mar del Plata en una verdulería. Dije que si me lo devolvía daba $60 mil de recompensa. Me pidieron el número por ‘las dudas’. A la noche me llamaron diciendo que ‘lo encontró’. Lo fui a buscar, me lo dieron y salí casi corriendo. Esta que te voy a dar recompensa”, escribió Kati en su perfil de Twitter @kdiezdelvalle_.

Con el correr de los minutos, la historia superó los 75 mil ‘Me Gusta’ y la joven recibió las respuestas más diversas de los usuarios de la mencionada red social, que dieron su opinión acerca del accionar de Kati.

“Seguramente lo encontró y decidió hacer una buena opción”; “Maravillosa jugada”; “Ladrón que roba a ladrón tiene cien años de perdón”; “Nunca sabremos si el verdulero fue el ladrón ¿No?”; “Me imagino corriendo con el celular en la mano y me estallo de risa”; “Es lo mínimo que podías hacer”; “Tuviste suerte de que no te pasara nada”; y “Todavía no sé si lo que hiciste está bien o no”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron a la chica.