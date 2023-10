Cada vez es más común encontrar en TikTok particulares publicaciones sobre insólitas situaciones de la vida cotidiana. En una gran cantidad de oportunidades, estos videos logran generar cierta envidia en los consumidores.

El usuario de la famosa red social “sine.con.s.de.seb” difundió un curioso y gracioso video en el que reveló la extraña relación que tiene con un amigo suyo. Este hombre jamás llamó por su nombre al autor de la filmación, si no que siempre utiliza apodos insólitos.

“Perro”, “perrito”, “perry” y “san bernardo de Haití” son algunos de los sobrenombres más graciosos que aparecen en la publicación. Los internautas de la plataforma china hicieron que rápidamente llegue a una gran cantidad de pantallas.

De la misma manera, los usuarios de X, antes Twitter, compartieron el video sintiendo algo de envidia por la ingeniosidad y creatividad que tiene el muchacho. “En mi próxima vida quiero ser hombre y amigo de este chabón”, aseguró uno de los jóvenes enloquecido por la asombrosa cantidad de apodos.

Siguiendo con esta lógica, muchos otros jóvenes interactuaron con la publicación del ex pajarito azul, mostrando el orgullo que sentían con el hombre, pero el enojo con su “superioridad”.

Comentarios del estilo de “perdón por no ser él” fueron los que coparon la sección de respuestas y citas del posteo. Por otro lado, muchos se rieron en conjunto por los insólitos nombres.

“Hola príncipe de Canarias”, “destruido con terracota fanning”, y “rivotril SA solo la piensan los genios”, fueron algunas de las contestaciones de este estilo.

Algunas otras personas indagaron la posibilidad de que el creativo hombre utilice esta táctica de comunicación, ya que no se acuerda del nombre de su amigo y no tiene el valor para confesarle la situación.

La publicación en las redes sociales superó el millón de reproducciones y acumuló un total superior al de 10 mil “Me Gusta” en menos de un día. Los internautas reaccionaron e interactuaron con el autor del posteo.

“Un aplauso para la edición también, debió estar 1 semana para buscar y editar todos esos fragmentos cortitos”, “es espectacular la creatividad que tiene para nunca repetir”, “la cantidad de apodos increíbles que voy a robar de acá no tiene nombre”, y “imagínate que mi viejo no me habló por meses porque un día le mandé un audio diciéndole que haces Pink Floyd”, son algunos ejemplos de las respuestas que destacan.