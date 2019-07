Clare O'reilly encontró al hombre perfecto y se casó con él hace 13 años en la ciudad inglesa deLondres y desde ese momento que unieron sus vidas, él no le falló como esposo en ningún momento y no se separaron ni un sólo día.

La mujer afirma que su esposo es fiel, cariñoso, romántico y atento, cualidades que para cualquiera otra esposa le pueden resultar ideales, pero que a ella, le aburren.

Ahora, Clare le propuso a su marido que le sea infiel, con el fin de ponerle emoción a esta relación que para ella, se desmorona con la rutina.

Y justificó su decisión con el relato de una situación en particular que la hizo reflexionar sobre esta posibilidad. "Llamé al trabajo para reportarme enferma, con la intención de sorprenderlo mientras trabajaba desde casa, Sin embargo, cuando aparecí con la idea de tener un romántico almuerzo, él se negó a abandonar sus responsabilidades a pesar de que se suponía que estábamos en los primeros momentos de amor", aseguró en una entrevista a un medio inglés.

"Jon tienen una moral intachable, y tengo que reconocer que yo no soy así, el es todo lo apuesto a mí, mientras que Jon es callado y reservado, yo soy más extrovertida, busco la manera de salir con mis amigos y si es necesario decir unas cuantas mentiras para quedarme en casa, Jon no es así, para él está primero sus valores, sus responsabilidad, a veces quisiera que mienta, que engañe, que habla de las personas, pero no es así".

Para finalizar, la mujer aclaró que el hecho de desear que su pareja le mienta, no significa que no lo ame. "Hace 17 años que estamos juntos, es el gran amor de mi vida y no podría estar lejos de él", concluyó.