Este domingo, las y los argentinos despertaron con el nombre de Chandler entre los temas más comentados en Twitter. Si bien nadie sabía la razón, la mayoría aprovechó para explicar por qué es su personaje favorito de "Friends" o bien para compartir sus escenas más memorables.

Cuando entrás a las tendencias a ver por qué Chandler es TT pero nadie lo sabe pic.twitter.com/WCuKXfg2RT — Sebastián (@psdemasi10) 30 de junio de 2019



Aquí la explicación: es que días atrás, se conoció que el padre de Matthew Perry -el actor que personifica a Chandler- participó de la tira.

Así es, John Bennett Perry apareció en el episodio "The One with Rachel's New Dress", de la temporada 4, como el padre de Joshua.

Perry padre interpreta al señor Burgin que, junto a su esposa, regresa de un viaje por Europa y descubre a su hijo junto al personaje de Jennifer Aniston en paños menores.





John Bennett Perry, que actualmente tiene 78 años, tiene toda una trayectoria actoral y ha participado en numerosas producciones tanto en cine como televisión. Incluso, actuó junto a Matthew en el film de 1997 "Fools Rush In".

A pesar de que la serie se terminó de filmar en 2004, todavía siguen surgiendo datos desconocidos.