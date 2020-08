El 29 de agosto se celebra el día del gamer por todo el mundo, una conmemoración para los miles de millones de jugadores que disfrutan de las consolas compitiendo por ser los mejores solos, o con su grupo de amigos. Parece que lo de conceder un día para esto tiene poco sentido, pero teniendo en cuenta que existe el Día Mundial de responder las preguntas de tu gato, o el Día Mundial del Inodoro, el colectivo gamer se merecía este reconocimiento mucho más.

¿Por qué el 29 de agosto?

No dudamos que en el mundo del videojuego existan cientos de hazañas, tanto de desarrolladores, como de streamers y jugadores. Alguno se acordará hasta de la fecha exacta en la que le marcó un gol a su amigo en el FIFA en el último minuto. Sin embargo, el origen de esta elección es prácticamente aleatorio. Fue una idea de las principales revistas de videojuegos (PlayManía, Hobby Consolas y PC Manía), que tuvieron en el año 2008, y parece que caló más entre el público de lo que ellos mismos hubieran pensado, al estilo del origen del día de 'Pokémon Mundo Misterioso'. Pero no se relaciona con ningún hito de la historia del videojuego. De hecho, como sucede con otras fechas (como el día de los inocentes), no se celebra el mismo día en todos los lugares. En Estados Unidos, por ejemplo, se celebra el 12 de septiembre.

Aunque el origen del día no parece que tenga una historia excesivamente especial, más allá de ser un evento creado por unas revistas con fines seguramente económicos, lo cierto es que lleva todo el día siendo Trending Topic en Twitter, y tiene cierta repercusión a nivel mundial. Teniendo en cuenta la importancia de la industria del videojuego, dentro de unos años se podría convertir en una fecha de culto.

El crecimiento del videojuego

Desde los años 80 que comenzaron a popularizarse los videojuegos, es un mundo que no ha dejado de crecer. Durante mucho tiempo, la gran mayoría se encontraban en lo que se conocían como salas de recreativos que tenían unas máquinas muy grandes con lo que más se llevara en cada momento. Las generaciones nacidas en los años 90 apenas habrán visto este tipo de lugares, que con la aparición de las videoconsolas en las casas, desaparecieron irremediablemente.

Gameboy, PlayStation, Xbox, Wii o Nintendo DS empezaron a conquistar al público con videojuegos de todo tipo de temáticas y cada vez más conseguidos. Sin embargo, aunque todo el mundo tenía alguna de estas consolas, utilizarlas demasiado, y priorizar quedarse en casa jugando antes que salir a la calle estaba bastante mal visto. Además, el público que utilizaba los videojuegos, y por lo tanto al que estos iban dirigidos era principalmente masculino.

Sin embargo, desde hace aproximadamente una década, la explosión de internet ha colaborado muy positivamente en el desarrollo del mundo del videojuego. La opción de poder jugar contra tus amigos, o contra cualquier persona del mundo desde tu propia casa fue un 'boom' espectacular. Tanto, que la gente comenzó a publicar vídeos de sus propias partidas en YouTube, y estos empezaron a generar un tráfico de visualizaciones cada vez mayor. También, esta mayor unión de la comunidad de jugadores, provocó que las empresas se interesaran por crear campeonatos de los diferentes videojuegos, algo que a día de hoy es una categoría "deportiva" que mueve millones de euros, los eSports.

Hoy, se llevan a cabo en muchas ciudades del mundo eventos en los cuales los mejores jugadores, los streamers más famosos y los desarrolladores más importantes pueden reunirse y darse a conocer ante un público enfervorizado por poder conocer a los ídolos con los que hasta ese momento solo habían podido jugar de forma virtual. Tuvimos la suerte de poder asistir a la Gamergy que se celebra de forma anual en Madrid, y además de corroborar que es una gran experiencia, se encuentra en un momento de apogeo en el que los fans llenan estadios, las marcas apuestan por jugadores, equipos y eventos, y parece que el éxito va a seguir aumentando.

¿Qué público se interesa más por los videojuegos?

El sector del público que juega a videojuegos, ve a los streamers y mejores gamers practicar, e incluso asiste a los eventos, antes se encontraba muy enfocado en un pequeño perfil que incluía al sector masculino de una edad muy joven. Sin embargo, en la actualidad, los que cuando empezaron a funcionar los videojuegos eran adolescentes, ahora son personas adultas (de unos treinta años), que simbolizan una parte importante del mercado. En cuanto a las nuevas generaciones, nos congratula ver que cada vez existe menos diferencia entre el público masculino y femenino que se interesa por los videojuegos. Siguen existiendo diferencias, pero cada vez menores.. Una de las streamers más famosas en Twitch y Youtube es Pokimane, pero todavía queda mucho por hacer.