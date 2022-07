Llegó julio y los usuarios invaden las redes sociales con memes sobre el cantante Julio Iglesias, cuyo nombre coincide con el séptimo mes del año. No hay persona que no comparta un hilarante meme sobre el padre de Enrique Iglesias, pero algunos de ellos se preguntan: ¿Cómo se siente el músico con estas graficas con su rostro?

Resulta que la revista “¡Hola!” le hizo la consulta a Julio Iglesias en 2015 y él no dudó en expresar sus sentimientos sobre estas hilarantes imágenes. “Me parecen simpáticos, siempre que no sean ofensivos”, indicó. Además, en la entrevista reveló que se entera de ellos por las redes y sus amigos más cercanos.

“De vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa. No sé quién empezó con eso, pero es una historia divertida. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre”, añadió.

Finalmente, el intérprete de “Me olvidé de vivir” habló de la icónica foto suya apuntando con el dedo índice y precisó: “¿Hay gente que me conoce por el dedo y no por la música? Tengo que hacer más fotos de esas. Si todo sirve para que personas de 15 años me conozcan, encantado de la vida”.

En las redes, esta “tradición”que empezó hace algunos años y parece perdurar, le da la bienvenida al séptimo mes del año con ingeniosas creaciones por parte de los usuarios. Entre las características principales de las imágenes se encuentra el humor, que ya recorre todas las plataformas, en especial Twitter, a la velocidad de los virales más buscados.

El cantante español se convirtió en uno de los memes más reconocidos durante 2020. A partir de ese momento, su figura se hizo eco en Internet, especialmente durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, de manera inesperada, el rostro del músico se repite todos los años, siempre con chistes y humoradas diferentes y cada vez más ingeniosas.

Este 2022 no fue la excepción y, antes de que se le de la bienvenida al séptimo mes del año, empezaron a llegar los primeros tuits con anuncios al respecto. “Se viene el mejor mes de todos”, escribió un usuario, con una foto de la cara de Iglesias.

Las imágenes donde se ve al intérprete mientras realiza algún oficio o profesión también se hizo moneda corriente. “Julio no pinta muy bien”, expresó otro joven que acompañó la frase con una foto del compositor delante de un lienzo.

Julio Iglesias ganó importantes y prestigiosos premios de la industria discográfica, como el Grammy y Grammy Latino, World Music Award, Premio Billboard, Gaviota de plata, ASCAP, American Music Award y Premio Lo Nuestro entre otros.

También fue condecorado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de España y con la Legión de Honor de Francia. Fue nombrado Embajador Especial de las Artes Escénicas de UNICEF en 1989. Además tiene institucionalizado el 8 de septiembre como “Día de Julio Iglesias” en Miami desde 1997 y se ve su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood desde 1985.