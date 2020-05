El mundo de los sueños es algo complicado y que muy pocas personas pueden entenderlo. Muchos son productos de varias cuestiones: situaciones que vivimos en el día, cómo nos sentimos o si extrañamos a alguien o alguna situación. Cuando una expareja aparece en uno de los sueños, es probable que te llenes de preguntas. Soñar con él o ella no es tan raro, pero, ¿qué significa en realidad?

Hay que tener en cuenta que puede tener varias connotaciones: nostalgia, un proceso de duelo por la ruptura o el conflicto interno de inseguridad después de haber roto la relación. Lo primero es definir bien “la temática”.

Si este guarda relación con mantener relaciones sexuales con tu expareja, puede significar que añoras tener intimidad con esa persona y, en el fondo, estás buscando consumar tu sueño. No te preocupes, es normal experimentar sueños eróticos con una persona con la que has compartido muchos momentos íntimos. Tu mente estaba acostumbrada a recibir ciertos estímulos sensuales que han desaparecido con la ruptura y puede evocar estos momentos de forma inconsciente.

Eso en el caso de que estés solo, pues si tienes una nueva pareja y has tenido sueños eróticos con tu ex, la cosa cambia. Es posible que en el fondo sientas que en tu actual relación falta algo que tu mente intenta buscar en otro lugar para satisfacer aquello que le falta.

Si no es contigo con quien aparece en el sueño, cabe la posibilidad de que su significado sea un poco más complejo. Es cierto que, aunque esa persona ya no esté contigo, sigues manteniendo un lazo invisible e inconsciente. No lo dejaste ir del todo por lo que te genera miedo y celos. Por este motivo, soñar con una expareja y su nueva relación se podría interpretar como que todavía le amas. En cualquier caso, es importante también valorar los sentimientos que nos produce el sueño al despertar para entender mejor lo que quieren decirnos.

En el supuesto de soñar que vuelve con vos, puede significar muchas cosas según las sensaciones que nos provoque al despertar. Además, es una de las imágenes más frecuentes y recurrentes en estos casos.

Cuando soñamos que es nuestro ex quien quiere volver con nosotros puede ser una señal de un deseo encubierto de volver con él o ella. De manera que, como esto no ocurre en el mundo real, nuestra mente genera escenarios para que suceda en sueños aquello que anhelamos en la realidad. Sea como fuere, es imprescindible prestar atención a las emociones que nos despierta el sueño.

Según la teoría del psicoanálisis y el significado de los sueños, Freud afirmaba que nuestros sueños tienen como meta cumplir y satisfacer los instintos que no hemos podido lograr durante el día. Esto quiere decir que, si esa persona no deja de aparecer, quizás es necesario mantener una charla para poder cerrar temas que quedaron abiertos.