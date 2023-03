Te llamará alguien, Aries, y descubrirás que es más importante para ti de lo que creías. Los zumos naturales con muchas vitaminas, Tauro, te irán bien para la salud y para la silueta. Aunque se te ocurran un montón de ideas, Géminis, no quieras ponerlas en práctica de inmediato. Si hoy vuelves a pensar en alguien especial, Cáncer, no vaciles y llámale. Te conviene estar en buena sintonía con la familia, Leo, alguien de este entorno te propiciará una buena oportunidad. Hoy descubrirás, Virgo, que tu intuición te ha llevado por el camino correcto. Recarga pilas, Libra, dentro de poco te llegará un trabajo que tendrás que asumir. Si te das cuenta de que algo no tiene solución, Escorpio, busca otra salida. Aléjate de cualquier foco de discusión, Sagitario, el tiempo lo pondrá todo en su lugar. Has de darte cuenta, Capricornio, de que tienes muchas más cosas a favor que en contra. Aunque algo te haya salido salido mal, Acuario, las cosas te irán mejor de ahora en adelante. Ponte en manos de la improvisación, Piscis, te resultará incluso divertido.

Aries

Disponte a afrontar hoy el día con energía a tope, Aries. Un buen desayuno, quizá en el balcón, o junto a la ventana, será un buen comienzo. Hoy alguien te hará una confesión que no esperas y que te hará sentir muy bien porque será algo positivo para ti. Esta mañana nada de agobiarse con el trabajo, ni de pensar qué harás a diario la semana próxima, ni en los problemas que pueden surgir. Centra tu atención en el presente, preservando tu salud y manteniendo el pensamiento positivo porque es muy importante para tu estabilidad futura. Necesitas mantener alta tu autoestima a diario, nativa de Aries. Hoy recibirás la llamada de una persona que contribuirá notablemente a ello. Quizá te des cuenta de que es más importante para ti de lo que creías. Estás a tiempo de empezar una relación que promete.

Tauro

Atenta hoy a los posible cambios de temperatura, Tauro, no te confíes a diario de que ya ha entrado el buen tiempo porque todavía se avecina fresquito y alguna tormenta. Lo último que necesitas ahora es un resfriado y esos altibajos del tiempo, junto con tu deseo de ponerte ropa más ligera, podrían traicionarte. Sobre todo controla la zona del cuello y los pies. Sé previsora y hoy vístete en plan cebolla, por capas, para que puedas poner y sacar según el momento del día. Con el cambio de estación, has de cuidarte al máximo. Toma vitamina C, cítricos, zumos naturales, te irán muy bien para la salud y también para la silueta. Aprovecha a diario el tiempo que tienes libre para cuidarte y mimarte como no lo has hecho hasta ahora, Tauro. Y cuida también de tu chico. Unos mimos compartidos nunca están de más.

Géminis

Si te sientes hoy agobiada porque no hay nada seguro respecto al fin de semana o para los días de Semana Santa, Géminis, evita pensar en ello a diario. No te impongas obligaciones ni traces planes que no sabes si podrás hacer realidad o te crearás una angustia añadida. Esta mañana asómate al balcón o a la terraza con un café humeante y saboréalo. También te aliviará el estrés hacer unos estiramientos ante la ventana abierta de par en par, que corra el aire. Este contacto tan casero con la naturaleza potenciará tu inspiración. Si se te ocurren un montón de ideas a diario, creativa Géminis, no quieras ponerlas en práctica de inmediato, primero acaba lo que has empezado, no dejes las cosas a medias. Anótalas hoy en tu libreta o en tu móvil, organízate para que nada quede en el aire. Te relajará.

Cáncer

No pierdas la oportunidad hoy de estar sin tener que hacer nada urgente, estresada Cáncer. Tendrás a tu alrededor un ambiente más relajado de lo que suele ser habitual a diario. Prepárate para poner en práctica este fin de semana todo aquello que has estado aplazando de hacer en casa por falta de tiempo. Es el momento de recuperar el equilibrio y conseguir tanto orden y limpieza en el hogar como nunca hubieras imaginado. Vive hoy para el amor, la amistad y la familia. Plantéate este momento como el inicio de un cambio que te beneficiará mucho a diario. Poder descansar y dedicarte a tus cosas en los días venideros te reportará una gran paz interior, Cáncer. Si hoy te viene de nuevo a la mente una persona en la que pensabas hace un tiempo, no te lo pienses dos veces y llámale.

Leo

En tus planes de hoy, Leo, no te olvides llamar o visitar a la familia, porque te están esperando a diario como agua de mayo. Todo ello repercutirá positivamente tanto en tu relación con ellos como en el bienestar emocional de todos, incluido el tuyo. Si estabas algo distanciada de tus seres queridos, por trabajo o por algún tema en el que no estéis de acuerdo, hoy es un día muy apropiado para el acercamiento y para hacer borrón y cuenta nueva. Es el momento de darte cuenta de que hay cosas importantes y el resto son tonterías, Leo. Te conviene mucho estar en buena sintonía con ellos a diario, porque de una de estas personas queridas te puede llegar una gran oportunidad dentro de unos días. Podría ser una propuesta, de cara a Semana Santa o algún tema relacionado con el ocio. Descubre más detalles sobre tu digno en el horóscopo de la suerte

Virgo

Valiéndote de tu intuición y de tus ganas de hacer las cosas bien, Virgo, has conseguido a diario solucionar o poner en vías de solución alguno problemas que parecían insalvables y que te hacían estar deprimidilla. Parecía que todo era inútil, que era como echar agua a un cesto, pero los resultados te dicen hoy que no era así, que estabas en el buen camino, aunque las cosas no se solucionen nunca todo lo rápido que deseamos. Aparca los problemas y llama a esa gente que a diario te levantan ánimo. Date hoy un capricho, que bien te lo mereces, luchadora Virgo, entra en tu baño como si estuvieras en el mejor Spa de la ciudad y deja los problemas en la puerta. Un poco de relax y descanso dentro del agua te vendrá muy bien.

Libra

Hoy, Libra, algunos de tus seres queridos, probablemente los más jóvenes, andarán un poco revolucionados y puede haber alguna discusión en el seno familiar por un tema que colea a diario. En primera instancia intenta armonizar y si ves que no lo consigues, aléjate todo lo que puedas del foco de discusión o saldrías tú mal parada. Mejor salir a dar una vuelta hasta que los ánimos se apacigüen, que verte envuelta en un lío que ni te va ni te viene. Reserva hoy tu energía porque la vas a necesitar en fechas muy próximas. Recarga pilas a diario para poder afrontar un trabajo que te llegará pronto y con el que no cuentas. Aunque quizá te fastidie un poco los planes que tenías para Semana Santa, pero lo tienes que asumir porque de ello depende tu prosperidad en el futuro próximo.

Escorpio

Reconoce que eres un poco cabezota, Escorpio, y que cuando una idea te da vueltas por la cabeza, aunque tú misma veas que no es positivo obsesionarte, no puedes parar de pensar en ello a diario. Lo mejor hoy será alejar esos pensamientos que no te conducen a ninguna parte. O reflexionar para cambiar la perspectiva desde la que estás viendo lo que te ocurre y que te hace sentir tan mal. Necesariamente has de darle otro enfoque. Si te das cuenta de que algo no tiene solución, busca otra salida, míralo desde otro ángulo. Lo estás viendo todo a diario más complicado de lo que es realmente, pesimista Escorpio. Ocupa tu mente en otras cosas que te interesan. Ponte en contacto hoy con gente a la que aprecias y de la que no sabes nada desde hace tiempo. Te levantará el ánimo.

Sagitario

Por mucho que hoy alguien te presione para que llames a unos u otros, Sagitario, o para que de alguna forma intervengas en un conflicto que tienen creado terceras personas, no lo hagas bajo ningún concepto. Quizá tengas que luchar contigo misma a diario y contra tu espíritu caritativo, pero has de tener claro que en esta guerra no te conviene intervenir. No es buena idea. Ni podrás solucionarlo ni saldrías bien parada. No te metas innecesariamente a diario en cosas que no te afectan y que tampoco son tan graves para quien tiene el lío montado. Da hoy una excusa, que en estos momentos te resultará fácil y deja que pase el tiempo, que todo lo arregla. Tú a lo tuyo, prudente Sagitario, y verás como dentro de poco nadie se acuerda de lo que parecía tan importante que necesitaba tu intervención. Descubre que más le depara el año a tu signo consultando el horóscopo anual.

Capricornio

En estos momentos el papel de víctima no toca, Capricornio. Tienes que ser más positiva, en especial hoy, porque algunas personas se están cansando un poco de levantarte la moral a diario cuando deberías ser tú quien aportara energía positiva a tu entorno. Hazte el propósito cambiar de actitud y no protestar por todo. Te va a costar un poco, pero hoy al terminar el día te darás cuenta de que la situación es mucho mejor de lo que pensabas por la mañana. Condición indispensable es que te relajes y te des cuenta de que en realidad a diario tienes muchas más cosas a tu favor que en contra, Capricornio, sólo has de saber sacar partido de todo lo bueno que te ofrece la vida. Celebra tu buena suerte y estar rodeada de gente que te quiere.

Acuario

Mira hacia adelante, nostálgica Acuario, no vuelvas la vista atrás. Considera que hoy es el primer día de una nueva vida que tienes que ir escribiendo en un papel en blanco. Si las cosas han salido mal, pueden ir mucho mejor a diario. La vida tiene estas cosas, te puede dar un giro total en poco tiempo, pero en los dos sentidos y nada dura eternamente. Además, tú mereces un golpe de suerte y que todo te sonría. De hecho todos te ven como una tabla de salvación, poderosa Acuario, la única que sabe lo que está pasando a diario eres tú misma. Llama hoy a esa amiga que siempre está ahí y cuéntale tus problemas. Te hará un gran bien, pero lo mejor de todo es que ella puede tener la solución. No te agobies, lo que te ocurre también tiene su aspecto positivo.

Piscis

Hoy será un día magnífico para ti, Piscis. Aunque aparentemente todo está envuelto a diario en un halo de imprecisión, tú estás rodeada de energía positiva y lo notas. Lo que estás haciendo o proyectando en estos días, y hoy en especial, te saldrá bien. Está muy bien la actitud que has adoptado por ir un poco a tu aire, sin planes concretos para pasar el día. Hacer en cada momento lo que te apetece es un privilegio, aunque estés limitada por el trabajo. Ponerte en manos de la mprovisación ahora te resultará divertido, Piscis. Este cambio alejándote de las rutinas de diario te ayudará a sentirte más fuerte y segura. Quizá tu chico se sorprenda un poco, pero sin duda acabará pensando que eres un genio, porque las horas se le pasarán volando a tu lado.