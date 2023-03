Haz caso de los consejos de tu pareja, Aries, te serán de utilidad hoy mismo. Aunque tu familia reclame tu presencia, Tauro, si tienes cosas más importantes no las dejes. Saca hoy todo tu poder de convicción, Géminis, haz que los demás valoren tus ideas. Da rienda suelta a tu imaginación, Cáncer, te irá muy bien profesionalmente. Invierte en alguna propiedad inmobiliaria, Leo, te quedará para siempre y aumentará de valor. En una entrevista de trabajo, Virgo, recuerda que si te adjudicas muchos méritos pensarán que va de farol. Sorprende a tu chico con un plan romántico, Libra, pasaréis muy buenos momentos. Relacionarte socialmente te dará muchas satisfacciones, Escorpio, no te quedes en casa. Si te proponen participar en un viaje, Sagitario, acepta porque te conviene y podrás hacerlo. Hoy podrías confundirte con alguien, Capricornio, cuidado con las amistades y el amor. No te quejes de que todo tienes que decidirlo tú, Acuario, en el fondo es una ventaja. No te pongas en el papel de novia celosa, Piscis, ni te va ni tienes motivos.

Aries

La jornada laboral se presenta hoy algo complicadilla, Aries. Puede surgir algún problema que te lleve a tener que tomar una decisión delicada. Tal vez tengas que aparcar otras cosas que tenías previsto hacer para que todo se solucione lo más rápidamente posible. Esto te puede tener preocupada durante todo el día y también se puede acercar a ti alguien que intenta desmoralizarte sacando un tema que no viene a cuento. No dejes que hoy nadie te haga sentir mal por algún error que pudiste cometer en el pasado. Todo el mundo se equivoca alguna vez o incluso a diario. Haz oídos sordos y céntrate en lo que ahora tienes entre manos, Aries. Encontrarás mucha comprensión en la persona con la que compartes tu vida. Escucha su opinión a diario porque puede darte algún consejo que te será de gran utilidad hoy mismo.

Tauro

Te puede llegar hoy, Tauro, una oportunidad profesional por parte de una persona muy influyente y, además, no será necesario que dejes tu actual ocupación, lo cual ya te da una cierta seguridad a diario. Esfuérzate por causarle buena impresión y que realmente crea que ha dado con la persona adecuada. Siempre es bueno participar en proyectos que impliquen nuevas maneras de trabajar, además de ingresos extra. Es posible que hoy también tu familia reclame tu presencia por un tema que en realidad no te importa demasiado. Si tienes cosas más importantes que hacer, no las dejes. Tienes derecho a tu vida privada y a preservarla de la mejor manera posible, Tauro. En el amor, quítate de la cabeza lo que ya pasó y mira hacia delante, no vaya a ser que te despistes y no veas a quien se cruzará en tu vida hoy.

Géminis

Llevas mucho desgaste en el trabajo porque a diario te estás entregando a fondo, Géminis, y esto está muy bien, pero ya que haces este esfuerzo, prémiate hoy con algo que te guste. Cómprate algo bonito, ve a la peluquería o regálate un masaje. Se te hará todo más llevadero y mantendrás el buen humor en el punto óptimo. Si hoy participas en una discusión por el tema profesional, saca todo tu poder de convicción, haz comulgar a los demás con tu idea porque es genial y la empresa puede beneficiarte mucho con lo que tienes pensado, Géminis. Éste es también un buen momento para empezar a darte cuenta de lo importante que es para ti a diario la persona que tienes al lado. Puede que no le des todo lo que necesita. Préstale más atención.

Cáncer

Te puedes llevar hoy una buena decepción, Cáncer. Y todo porque a diario crees que todo el mundo es bueno y que las personas son todas honestas. Hay de todo y tú, al parecer, te has tropezado con una que deja bastante que desear. Quizá has creído en las palabras de alguien que te ofreció el oro y el moro. Es probable que hoy te des cuenta que te vendió humo, que no hay nada sólido y que si se trata de conseguir un beneficio va a ser para él mismo. No esperes nada a cambio, ni un agradecimiento porque no se va a producir. Corta cuanto antes y no pongas a diario tu vida al servicio de alguien que no lo merece, Cáncer. En vez de trabajar gratis, da rienda suelta a tu imaginación, te irá muy bien profesionalmente. Alguien sabrá apreciarlo.

Leo

Empiezas a estar a diario en el buen camino, Leo, porque valoras las cosas importantes de la vida y no te pierdes con las pequeñas tonterías. No dejes hoy que los contratiempos de diario te borren esta visión que te beneficiará mucho. Éste es un buen momento para empezar a pensar en invertir en un piso, un apartamento o una propiedad inmobiliaria. Será algo sólido que te quedará para siempre y aumentará de valor. Y si te frena pensar en la hipoteca, no te preocupes porque podrás hacer frente a los pagos con cierta holgura. Eso sí, busca bien, hay buenas oportunidades. No te quedes con lo primero que veas, Leo. Y si tu economía actual te preocupa, date cuenta de que gastas bastante en caprichos innecesarios. Reorganiza hoy tus gastos y verás como todo funciona a la perfección.

Virgo

Haz lo posible por dejar de sentir hoy mismo esta sensación de vacío que te deja fuera de combate a diario, Virgo. Quizá estás pensando que las cosas podrían irte mejor, pero sólo tienes que mirar a tu alrededor para ver todo lo que tienes gracias a tu esfuerzo. Además, todavía tienes objetivos por los que luchar a diario. Este estado de ánimo puede ser debido a te está afectando el tiempo inestable de las últimas semanas. En el terreno laboral, si estás apostando por un nuevo trabajo, no hace falta que lo des todo en una posible entrevista. Por supuesto demuestra tus conocimientos, pero resérvate una parte para demostrar luego de lo que eres capaz, Virgo. Si te adjudicas muchos méritos pensarán que vas de farol. Hoy es buen día para intentar iniciar un contacto con esa persona que te ilusiona.

Libra

Tu vida laboral funciona, incluso mejor de lo que tú percibes, Libra, pero trata de esforzarte a diario un poquito más. Hoy puedes estar en situación de tomar una decisión muy importante. No sea impulsiva y medita bien lo que vas a hacer si quieres acertar de lleno. En el amor, hoy te esperan buenos momentos con tu pareja. Sorpréndele con un plan romántico o una cenita. Si eres un corazón solitario, te conviene un rato de ocio y diversión con tu gente. Si puedes, organiza hoy una reunión con tus amigos más cercanos o salid a dar una vuelta por esos lugares que os encantan. No te cortes porque mañana has de levantarte temprano, Libra, lo harás sin problemas, pero te conviene hablar de tus cosas y encontrar ese calor que sólo te da tu gente.

Escorpio

Tu vida profesional, Escorpio, marcha viento en popa. A diario te llegan oportunidades que ni te imaginabas y estás atravesando una buena etapa en este terreno. Si hoy has de tomar algunas decisiones, piénsalo bien antes de dar un paso adelante, pero si después de reflexionar ves que puedes correr algún riesgo, hazlo. Hoy es un buen día para estrechar lazos de amistad y para estar con la gente que quieres. Quizá puedas encontrarte con una persona que te haga una crítica negativa de un amigo tuyo. Sé leal y defiéndele, pero tampoco hace falta que se lo cuentes a tu amigo porque harás la pelota más gorda. Empieza ya a salir más, Escorpio, conocerás a gente muy interesante a diario y a alguna persona muy de tu palo. Te dará muchas satisfacciones relacionarte socialmente, pasas demasiado tiempo encerrada en casa.

Sagitario

Aunque no lo hayas notado siquiera, Sagitario, en tu empresa hay una persona de poder que está muy pendiente de ti y del trabajo que realizas a diario. Es probable que hoy te haga algún comentario positivo. Agradécele sus palabras, pero no te pases de modesta, piensa que esta atención que está poniendo en lo que haces puede repercutir en cosas muy buenas para ti en el futuro. Si hoy recibes la llamada de un amigo o amiga proponiéndote participar en un viaje dentro de un tiempo, aunque ahora lo veas como una quimera, acepta, porque te conviene y podrás hacerlo. Empieza a planificarlo desde hoy mismo. Si tu corazón todavía está libre, Sagitario, hoy puedes tener un día excelente con alguien que no busca un compromiso formal, pero que congenia mucho contigo. Sal y diviértete. Si quieres estar al día de todo lo que va a vivir Sagitario en 2023, comprueba el horóscopo anual.

Capricornio

La suerte te va de cara hoy, Capricornio, diversos planetas que te afectan están en armonía y esto supone para ti como un talismán protector a diario.Por supuesto no puedes evitar las condiciones externas que se producen, pero tú estás llena de energía y entusiasmo para hacerles frente y salir airosa. Si ya por regla general nunca ves nada imposible, ahora te sientes incluso más optimista respecto al futuro. Si hoy surge a tu alrededor algún conflicto podrás superarlo sin pestañear. Gracias a la gran capacidad tuya para adaptarte a los cambios, Capricornio, no te quedarás atascada, incluso lo percibirás como un reto, un desafío, que se convertirá a diario en algo interesante para resolver. En el aspecto sentimental, en cambio, no lo tienes tan claro y hoy podrías confundirte con alguien en el capítulo amistad o en el del amor. Si no quieres tener un desengaño amoroso, comprueba el ranking de signos más infieles.

Acuario

Hoy, Acuario, puedes encontrarte en una situación que te haga comprender que no siempre funciona seguir a diario las reglas al pie de la letra. En ocasiones hay que sacar el espíritu rebelde e ir contra corriente. Es posible que hoy lo entiendas. En el terreno sentimental, si eres de las Acuario que quiere atraer la atención de alguien y no tienes demasiado éxito, piensa que quizá no estás utilizando las palabras adecuadas cuando hablas con esta persona. A veces son mejores los silencios. Prueba con esta táctica. Te sorprenderá el resultado. Y si tienes pareja y crees que a diario todo lo has de decidir tú, aparte de que en el fondo es una ventaja, es probable que desde el principio haya sido así, pero que ahora ya no te hace tanta gracia. Calíbralo bien antes de decirle nada porque puedes salir perdiendo.

Piscis

No te agobies ni te preocupes, Piscis, si hoy una persona de tu círculo cercano te pide ayuda y en estos momentos no puedes acudir. A diario has de atender primero a lo tuyo y luego, si puedes, echar una mano a los demás. Pero en tu caso es que saben que haces lo imposible y que sacrificas tus cosas por problemas ajenos. Empieza a aprender a decir “no”, cuando veas que te perjudicas a ti misma, Piscis. En el aspecto amoroso, si llevas mucho tiempo en una relación, hoy te puede estar afectando el fantasma de una supuesta infidelidad. Es tu percepción. No te pongas en el papel de novia celosa, que no te va y tampoco te dará buen resultado. Procura hablar a diario con tu pareja, no sólo de vez en cuando, porque quizá es que os falla la comunicación.