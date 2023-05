No aceptes de inmediato ninguna propuesta, Aries, pide tiempo para meditarla. Tienes que trabajar un poco más tu autoestima, Tauro, darte cuenta de que eres capaz de todo. Te conviene ahora tener mucha tranquilidad, Géminis, mejor una cenita en el hogar que una salida. Día de suerte para las cosas que empiezan, Cáncer, desarrolla esa idea que consideras irrealizable. Tu situación económica mejora, Leo, da gracias al Universo por todo lo que te ofrece. Antes de volcarte en los demás, Virgo, piensa primero en ti y tus necesidades. No rechaces a esa persona que te ronda, Libra, sólo déjale claro que quieres mantener tu libertad. Deja de pensar en los contratiempos del pasado, Escorpio, olvida todo lo negativo.Te envuelve la prosperidad y la protección de quienes te quieren, Sagitario, tu karma es muy positivo. Tienes a alguien pillado de ti que teme al rechazo, Capricornio, despierta su confianza. Ocupar la mente, Acuario, te ayudará a liberarte de muchas preocupaciones. Alguien por quien sientes afecto tiene problemas, Piscis, ayúdale aunque sólo sea escuchando sus pesares.

Aries

Lo más destacable en tu horóscopo los últimos días y por supuesto hoy mismo, Aries, es tu éxito profesional, que seguirá acompañándote a diario durante una buena temporada. Cierta conjunción astral te protege ahora en este terreno. Todo lo demás también funciona, pero a un ritmo menor. Si has recibido una propuesta laboral o de negocio, pide un poco de tiempo para meditarla. Pensarlo bien es algo muy aconsejable para poder tomar una buena decisión, Aries, pero es que además también incrementa el interés de quien te la hace. Aunque proceda del entorno de tu pareja o de alguien conocido, antes de dar tu respuesta afirmativa, diles que te dejen el fin de semana para pensarlo. Irá mejor todavía. En el amor, si estás viendo alguien especial a diario, espacia un poco esos encuentros, no se lo pongas tan fácil.

Tauro

Puedes sentirte contenta hoy, Tauro, porque tienes una gran ventaja que muchos quisieran para sí. Te conoces bien a ti misma, sueles saber cuáles son tus cualidades y tus fallos. Pero también sabes que uno de estos fallos es que a diario te subvaloras, no te crees que de verdad tienes esas virtudes y a veces incluso te sientes inferior a cualquiera. Así no vas a ninguna parte, es negativo para ti y para tu progreso personal. Convéncete de que eres una persona fuerte, Tauro, tanto en lo físico como en lo psicológico, capaz de mantener tu propio equilibrio a diario, incluso de ayudar a los demás. Esta actitud te resta energía y hoy has de recuperarla como sea. Tendrías que trabajar un poco más tu autoestima, y darte cuenta hasta qué punto eres capaz de todo.

Géminis

Hoy es probable que estés esforzándote por ser la de siempre, Géminis, con la misma vitalidad que normalmente tienes a diario, pero esto te agota todavía más. ¡Date permiso para sentirte cansada! Todos pasamos por esos momentos de bajón. Deja que te mimen, que te cuiden y no te preocupes más. Está llegando el fin de semana y te servirá para recuperar la forma. Ve pensando en las cosas que vas a hacer a diario, pero no son recomendables ahora las actividades físicas de mucho nivel. Tranquilidad y buenos alimentos a diario, que llegarás al domingo con el ánimo arriba del todo. Hoy, Géminis, mejor una cenita en la intimidad del hogar que una salida con los amigos. Revisa las posibilidades de ver una buena película en alguna plataforma, seguro que encontrarás muchas posibilidades que te encantarán.

Cáncer

Hoy estás que te sales, Cáncer, te sientes bien y tus asuntos de diario no pueden ir mejor, igual que las relaciones personales de todo tipo.Anota en un papel esa idea que te viene rondando por la cabeza y que tienes ahí, aparcada, que consideras un sueño, como algo irrealizable. Puede que no lo sea. No lo dejes para mañana, Cáncer, hoy mismo haz un esquema, escribe una sinopsis, lo que sea que suponga el inicio de ese proyecto. Hoy es un día de suerte para estos comienzos. Luego, sin prisa pero sin pausa, ve desarrollando a diario punto por punto y vas a ver cómo se abren los caminos hacia tu objetivo. En el amor, si tienes algo que decirle a tu chico, no te lo guardes ni lo transformes luego en rencor, más vale que abordes el tema hoy mismo.

Leo

Hoy puedes sentirte muy contenta, Leo, porque por fin no has de sufrir por tu economía, que algunas veces ha estado en precario. Ahora no. Entras en una etapa de prosperidad, lo que no significa que te entre el dinero a manos llenas a diario, pero sí que vas teniendo lo suficiente y algo más. Esto te ayuda a sentirte más vital y enérgica, una preocupación menos es una alegría más. Por fin ya ves el vaso medio lleno y no medio vacío como hace algún tiempo. Dedica hoy un tiempo a pensar qué ha ocasionado este notable cambio en tus perspectivas y en tu realidad material, Leo. Posiblemente todo esté relacionado. Deberías reflexionar sobre las situaciones que están mejorando en tu vida y dar las gracias a diario al Universo por todo lo que te ofrece. No te quedes con las ganas de saber qué más debes agradecer, así que consulta tu horóscopo anual.

Virgo

Últimamente siempre estás sufriendo por si llegas a fin de mes, Virgo. Tú eres una persona tirando a austera, pero no tienes un “no” cuando a diario alguien viene pidiéndote ayuda. Y se lo das aunque a ti te haga falta. Hoy puedes encontrarte con uno de estos casos. Aprende a decir que no o, si te resulta violento, di que no puedes dar toda la cantidad que te piden, que no llevas bastante en el billetero, pon una excusa. No es mentir, Virgo, se trata de protegerte de personas que a veces se exceden y abusan de tu buena voluntad. Hoy piensa primero en ti y tus necesidades. Luego en los demás. Hazlo por mucho te cueste.Notarás enseguida que tu economía se mantiene mucho mejor y que a diario te sacas un peso de encima. Consulta tu horóscopo de la suerte por si te quedan dudas.

Libra

Hoy recibirás una propuesta, Libra, o una llamada inesperada de unas características que te gustan mucho. Cuando se acerca el fin de semana, en los últimos tiempos, recibes propuestas para salir, incluso puede que sea a diario, pero no quieres complicarte la vida. Quizá te hirieron sentimentalmente en el pasado y ahora estás disfrutando de una etapa de tranquilidad y libertad que te viene muy bien y que quieres prolongar indefinidamente. Haces muy bien, es lo que te conviene ahora, Libra. Pero hoy no cierres el paso a la suerte. Sienta las bases y di que sí a esa persona que te ronda. Déjale claro que quieres seguir libre y ¡adelante! Nada te impide divertirte y a la vez conservar tu libertad el tiempo que consideres. Recuérdalo a diario y aprovecha los momentos agradables que la vida te brinda.

Escorpio

Te vas dando cuenta, Escorpio, de que estás experimentando ahora un crecimiento personal y lo observas a diario. Hoy más que más que nunca vas tomando conciencia de ello y esto es muy bueno. Sin embargo, no dejas de pensar en algo que te ocurrió hace tiempo y que no has superado del todo. ¡Fuera malos rollos! El presente es mucho mejor y tú te has convertido en una mujer nueva, Escorpio, lo que pasó no tiene ya ninguna importancia. Visita hoy una tienda de salud natural y aprovisiónate de algunas infusiones u otros elementos que te proporcionen relajación mental, que te ayuden a tranquilizarte y puedas olvidar todo lo negativo del pasado. Hoy busca en internet información y lee sobre estos temas. Te conviene hacerlo a diario porque te ayudará a dar un gran salto.

Sagitario

Una noticia que esperabas con impaciencia a diario, Sagitario, te puede llegar hoy mismo. Aprecia y disfruta los momentos buenos que te depara el día, porque serán varios en los que te sentirás feliz y agradecida. Tu ansiedad hoy disminuirá considerablemente, probablemente porque no tenías demasiadas razones para estar nerviosa. A veces sólo hace falta esperar y todo se recoloca. Por supuesto no sucede así a diario. Hay ocasiones, Sagitario, en las que tienes que trabajar sobre el terreno, esforzarte mucho para alcanzar tus metas. Sin embargo, éste no es tu caso hoy porque te envuelve la prosperidad y también tienes la protección de la gente que te rodea. Eres una persona muy querida y es el resultado de todo el tiempo que les dedicas a los demás. Tu karma es muy positivo y te llegarán grandes cosas.

Capricornio

Hoy estás algo más preocupada que de costumbre porque crees que el amor se te resiste, Capricornio. En cambio, tu vida social es rutilante, a diario tienes más ofertas de las que puedes atender y a veces no muchas ganas de aceptar las propuestas. Tal vez la persona interesada en ti teme precisamente este éxito que tienes entre la gente, quizá cree que no va a tener muchas posibilidades contigo, Capricornio, o directamente ninguna, y por eso no se te acerca. Está en tus manos observar a diario y ver si detectas a alguien que te pone ojitos, posiblemente te tira los trastos en plan disimulado por temor al rechazo, a sentirse como un gusano. Mira bien hoy a tu alrededor, si afinas podrás intuir de quién se trata y si te atrae también a ti, da tú el primer paso, despierta su confianza.

Acuario

Necesitas hoy paz y relajación, Acuario, justo lo que no has tenido durante muchas semanas. Ahora que se acerca el fin de semana, planifica alguna salida que te proporcione a diario esto que te está haciendo falta y elige bien la compañía. Puedes hacerlo. Tienes una súper agenda y hay muchas personas dispuestas a ir contigo al fin del mundo. Revisa hoy tus contactos y llama a los que más te apetezca, o a una sola persona si quieres más tranquilidad.Y no dejes que tu mente vague por el infinito y las desdichas a diario, Acuario, ocúpala con tus distracciones favoritas, pelis, lectura, música, ejercicio físico, baile… Mantenla siempre ocupada. Para despreocuparse, lo mejor es ocuparsea diario, sin ninguna duda. No lo dejes para el lunes, empieza hoy mismo a ponerlo en práctica.

Piscis

Si andas hoy preocupada por una amistad o por una persona conocida por la que sientes afecto, Piscis, has de ponerle solución o te amargará el fin de semana. Es probable que creas que esta persona está molesta, enfadada o quizá distanciada. No te quita el sueño pero no puedes evitar una sensación de malestar a diario cada vez que piensas en ello, porque la aprecias y no sabes a qué atenerte. No te tortures, Piscis, no pasa nada de esto ni es por ti que esa persona anda un poco alejada en estos días. La causa de este alejamiento son sus propios problemas, así que si realmente tienes hacia ella algún sentimiento, ponte en contacto hoy mismo. Aunque no puedas solucionarlo, moralmente la ayudarás. Si puedes hacerlo a diario mientras no resuelva sus problemas sabrá agradecértelo.