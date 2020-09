Un nuevo test psicológico se llevó todas las miradas de los seguidores. Se trata de una prueba que consiste en elegir un triángulo, el que más llame tu atención. Detrás de cada uno de los nueve que se presentan en la imagen existe un profundo significado. ¿Sobre qué? Sobre la manera en que te posicionás ante la vida.

Ahora que ya sabés cuál es la consigna, ya sabés… elegí un triángulo y después buscá entre las respuestas qué significa.

Las respuestas al test psicológico

Triángulo 1

Como lo dice su forma, si elegiste esta figura es porque sos una persona que apuntas alto. No existe piedra en el camino que te prive de lograr tu objetivo. Si bien convivís con la ansiedad y el estrés, tu meta es cada día acercarte un poquito más al éxito. No sabés lo que significa bajar los brazos y tenés una fuerza de voluntad admirable.

Triángulo 2

Para aquellos que este figura chiquita les llamó la atención, significa que son personas amigables. A pesar de que a tus personas más queridas las cuentes con los dedos de la mano, esos vínculos son de hierro y los cuidás más que nadie. Sos una persona muy servicial, escuchás a tus amigos y les das todos los consejos que necesiten.

Triángulo 3

Pareces una persona bastante arisca y antipática. Pero sos todo lo contrario; una persona dulce con una coraza que imposibilita ver tu esencia a primera vista. Hasta que se llegan a conocer en profundidad. Sos una persona reservada porque tenés miedo a que te lastimen, pero muchas veces eso no se puede controlar.

Triángulo 4

Como el agujero del medio del triángulo, sos una persona transparente. Una de tus mayores virtudes es la empatía, sin quererlo te ponés en los zapatos de los otros y sentís sus emociones como propias. Esto hace que seas un gran consejero. La sonrisa pocas veces desaparece de tu rostro, más allá de los obstáculos que te pongan en la rueda. No tolerás las mentiras y para vos la base de una relación se funda en la honestidad.

Triángulo 5

La inteligencia es una de las principales características de tu persona. Y sos muy conciente de eso. Por eso, siempre tratás de dar lo mejor, en cualquier rubro de tu vida. Tus ideas son increíbles y sos bastante cabeza dura si alguien trata de cambiarles el foco. Sin embargo, sos un gran defensor de tus ideales y un auténtico cumplidor de sueños.

Triángulo 6

Esa figura que está como apaisada, significa que sos una persona que busca libertad. Este test psicológico asegura que no hay nada que te guste más que la independencia y ser vos el autor de tu propio destino. La diversidad te vuelve loco y buscás aprender algo nuevo cada día. Desde la comida, la literatura, la cultura, las personas, la música y mucho más. “El que no arriesga no gana”, podría ser tu lema de vida.

Triángulo 7

Sos conformista ya que preferís evitar decepciones. No te gusta sentirte frustrado y hacés todo para prevenirlo. De esta manera, apuntás más bajo sin permitir a tu cabeza volar y aventurar nuevas ideas. Sos cómodo y puede que te rindas apenas fracases. Pero hay muchas chances más, el truco está en aprovecharlas y no dejarlas pasar. Tenés el potencial para lograr todo lo que te propongas, pero primero necesitás confiar en vos mismo.

Triángulo 8

Cada detalle, cada minuto y cada suspiro en esta vida vale la pena. Y si hay alguien que sabe aprovecharlo sos vos. Valoras la vida como ninguno; tiempo con amigos, abrazos en familia y cada experiencia. Sos una persona muy optimista lleno de “buena vibra”. Irradiás luz a donde sea que vayas. Si hay algo que te inquieta, es la inestabilidad financiera.

Triángulo 9

Y por último, un corazón aventurero. Estás en constante búsqueda de la adrenalina y justamente por eso la rutina no es lo tuyo. Sos una persona fuera de lo normal y esto puede causar envidia ante la mirada ajena, pero vos conocés tu esencia y estás en paz con ella. Si hay algo en lo que se te da bien es en seguir tus instintos. Las nuevas experiencias le dan vida a tus días.

