Las historias de amor suelen ser uno de los platos fuertes de las historias que se vueven virales en Twitter. Sin embargo, un joven intentó conquistar a una chica, pero la repuestas no fue la esperada y la publicación tuvo una gran repercusión.

Si bien la conversación se dio en WhatsApp, el joven, cuyo nombre de perfil es @Faculoter, . decidió compartir su dolor y mala suerte en las cuestiones del corazón en la red social del pajarito: "Bueno gente, decididamente no es lo mío, les mando un abrazo", escribió junto a la captura de pantalla del chat.

El posteo se hizo viral, generó cientos de comentarios, recibió casi mil retuits, ya superó los 24 mil me gusta y desencanedó una ola de memes.

Según se puede suponer por el inicio de la conversación, Facundo llevaba tiempo hablando con la joven y decidió dar una paso más en la relación. Pero la chica en cuestión no tenía los mismos planes.

"La verdad me pareces muy buen pibe y me caes re bien. Pero no te quiero ilusionar o algo así. O sea no sé. Se entiende", le respondió para dejarle en claro que el amor no iba a prosperar.

"Claramente me doy cuenta que te gusto o creo que te gusto. Pero yo me hablo con otra gente. Te lo digo con la mejor", le explicó.

Pero la captura de WhatsApp, además de volver viral al tuit, hizo que varias personas abrieran su corazón y compartan sus romances fallidos.

"Estoy cerca de tener ese mismo final. Desde que le dije lo que sentía dejo de hablarme tan seguido, me clava el visto. Soy un tipo más para ella, pero ella para mí se convirtió en todo lo que quiero y anhelo", contó un usuario.

Por otra parte, una persona intentó darle ánimos y le destacó: "No conseguiste novia pero metiste un tuit viral, algo es algo(?". Aunque eso no le bastó al joven y le respondió: "Daría todo para que me hubiera dicho otra cosa y seguir hablando a qué se viralize(SIC) el tuit".

Los mejores memes que recibió el tuit viral

Bueno gente , decididamente no es lo mío , les mando un abrazo pic.twitter.com/INhx28C0uz — La Sebastianeta (@Faculoter1) November 10, 2021

Este era el "Me hablo con otra gente" pic.twitter.com/lcYAaN9AW3 — Ivan Vega (@Ivan_Vega18k) November 10, 2021