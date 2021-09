Después del comentado spot en el que sorprendió emulando un diálogo con su madre, Gladys Campagnon, Florencio Randazzo (57) volvió a hacer de las suyas. Este mediodía, el precandidato a diputado en la Provincia de Buenos Aires por el partido Vamos con Vos fue invitado al programa “Almorzando con Mirtha Legrand”, que conduce Juana Viale, y recordó su pasado como Disc-Jockey en su Chivilcoy natal.

“También fui heladero”, contó en la mesa que compartió junto al cantante Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante; el periodista, Osvaldo Bazán; y la conductora y modelo, María Cecilia Chechu Bonelli.

Había transcurrido más de una hora del programa cuando Juana Viale desafió al precandidato a pasar música. Randazzo aceptó y comenzó su show bajo una bola de espejos, frente a una consola y con un par de auriculares colgando del cuello.

“¿Esto es lo que vos usabas en tu época?, preguntó la nieta de la Chiqui. “No, no. Era un poco más antiguo: con vinilo. Igual me defiendo”, contestó el precandidato entre risas.

“A ver, decime, ¿con qué canción abrirías la pista?, siguió Juanita”. “Último tren a Londres”, dijo Randazzo al tiempo que hacía sonar el clásico del grupo musical británico Electric Light Orchestra.

La conductora le preguntó al candidato: “¿Cuál es el lento que no fallaba en tu época para los enamorados?”. Y el ex ministro del Interior de la gestión de Cristina Kirchner, dijo: “Out of love, de Air Supply”.

-¿Qué canción ponías para que explote la noche?

-Yo me enamoré, de Amar Azul.

Después de romper el hielo con algunos temas, Juana le propuso a Florencio “adentrarse en política”. “¿Qué canción pondrías en tu festejo, si ganaras las elecciones el próximo domingo?”, quiso saber la conductora sobre las PASO del 12 de septiembre.

-Septiembre, de Miguel “Conejito” Alejandro, contestó Randazzo antes de que el juego se pusiera “más picante”.

Y, entonces, la nieta de Mirtha elevó la vara: “¿Un tema que represente al Gobierno actual?”. “Miénteme, de Tini (Stoessel)”, respondió Randazzo.

¿Nos mienten mucho?, indagó Viale. El precandidato retrucó: “Sí bastante”.

-Y, ¿con qué tema musicalizarías a la Argentina de hoy?

-Fuego, de Intoxicados. Estamos prendidos fuego y sí, esto es en serio, dijo en referencia a la primera frase de la canción que compuso Cristian “Pity” Álvarez. “Esta vez, es en serio, no estoy mintiendo/Algo se prende fuego/Sé que muchas veces dije que el lobo venía/Pero esta vez el lobo está acá”.

-¿Hubo música en la fiesta de Olivos o solo se cantó el Feliz cumpleaños?

-Hubo música y se escuchó “Nada fue un error”, de Coti.

-¿A este Gobierno le cuesta aceptar los errores?

-Sí, creo que es una forma de actuar. Es una política: no creen que fue un error. Dicen una cosa y hacen otra. Nos pedían que nos quedáramos en la casa, los pibes no iban a la escuela, no podíamos despedir a un ser querido, mucha gente fallecía... Más de 111 mil fallecidos y festejaban la fiesta de la pareja del Presidente en Olivos. Una vergüenza.

Hacia el final, Viale le preguntó a Randazzo con qué tema cerraría este evento. “Con el abecedario de L-Gante”, contestó Florencio, y aprovechó para interactuar con el músico, que también estaba como invitado en el programa. “Vení L-Gante. Vamos capo”, lo invitó.

Después de cantar a dúo con el joven de 21 años, oriundo de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, el precandidato aprovechó para felicitarlo por el tema. “Es interesante porque L-Gante dice que escribió esta canción porque lo llamaban las madres de muchos chicos y le decían que se habían aprendido la letra del tema, pero no el abecedario.... Te felicito”, concluyó.