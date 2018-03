El fuerte editorial de Alejandro Fantino luego de la histórica derrota de Argentina 6-1 ante España no sólo tuvo como víctimas a los jugadores y al DT. También a la prensa "amiga" de los jugadores. En ese punto, el principal apuntado fue el periodista Martín Arévalo, de TyC Sports y compañero de Fantino en radio La Red, quien es conocido por ser un 'chupamedias' de todos los futbolistas y por tal motivo quedó como el símbolo de dicha crítica.

"El hashtahg que instalamos es es un rayo que atraviesa a parte de la prensa de Argentina. Y está bien, porque también podríamos hacer un #RayoFantinizador, porque si estos chicos salen campeones del mundo, Arévalo va a ser candidato para el 2019 porque pasa a ser Dios. Tal vez sea lo que quieren parte de los jugadores, que se los trate así", manifestó Fantino esta tarde.

El lunes pasado, Fantino ya había hecho foco en Arévalo: "No me voy a cagar a trompadas con un linyera para que me den una nota", dijo en alusión al incidente que el cronista había sufrido en Inglaterra.