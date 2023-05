Una mujer generó un debate en las redes sociales al rechazar la invitación a una boda debido a la restricción de entrada para sus hijos. La controversia comenzó cuando se difundió una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp en la que la madre informaba a su amiga que no asistiría a su matrimonio, ya que no se permitiría la presencia de niños en la celebración.

La invitada dejó claro a la novia que ella no acude a lugares donde no se permite la entrada de sus hijos, y expresó su desacuerdo con la decisión de no permitir a los niños en la boda.

Por su parte, la novia buscaba comprender los motivos detrás de este planteamiento y expresó su sorpresa al leer el mensaje. La imagen del chat muestra cómo la mujer se niega a asistir y afirma que no cambiará su decisión, dejando entrever que si sus hijos no son bienvenidos, ella tampoco lo es.

“Gracias amiga pero así no voy a poder asistir”, escribió luego de que la mandaran la invitación al casamiento. Posteriormente, la novia preguntó cuál era el problema, por lo que respondió: “La invitación dice ‘no niños’ y donde mis hijos no son bienvenidos pues yo tampoco. Te deseo lo mejor y felicidades por tu boda”.

La controversia se propagó en las redes sociales entre los usuarios, generando opiniones encontradas. Algunos defendieron la postura de la pareja que decidió no permitir la presencia de niños en la boda, argumentando que no es un entorno apropiado para ellos. Sin embargo, otros consideraron esta medida como discriminatoria.

“Le doy la razón a ambas partes”, “Un cubierto menos que pagar”, “Qué necesidad de la gente de querer llevar niños a las bodas, es un evento de adultos donde hay gente borracha. Para que los duerman en una silla”, “Que no vaya, un horror llevar niños a la boda” y “Estoy de acuerdo en no excluir a los miembros de la familia” fueron algunos de los comentarios que destacaron en la publicación.

Fuente: Los Andes