Una mujer logró ser viral en TikTok al mostrar cómo descifró que su esposo la engañaba por medio de unas fotos que él mismo le envió.

¿Qué encontró? En un video publicado a través de la cuenta @shesough la mujer demostró la traición de su esposo luego de que el hombre le enviara fotografías de su viaje desde el baño del hotel donde se hospedó.

Resulta que el esposo de la mujer salió de viaje y quiso tener un gesto con ella al enviarle 'selfies' desde el baño de la suite donde se quedaba, sin embargo, las fotos provocaron la furia de su esposa ya que notó un par de 'irregularidades'. "Mi esposo me envió fotos tratando de verse lindo en su suite en el casino, pero noté algunas cosas extrañas, ahora está soltero. ¿Puedes adivinar qué es?".

La mujer expuso que confrontó a su marido y éste le respondió con presuntas evasivas para aclarar que tanto la plancha de cabello como el cepillo no eran suyos, pues se encontraba en la habitación de su amigo, quien salía con una chica.

"Como excusa él me dijo que esa no era su habitación y que estaba en el cuarto de un amigo. Según dijo, él estaba allí y me mandó la foto desde el baño de esa otra persona, que está saliendo con una mujer. Pero la verdad es que no le creí porque ¿por qué motivo me vas a mandar una foto desde allí?".

La cuenta de la mujer fue eliminada tras la viralización del caso, sin embargo, los usuarios comenzaron a sacar locas teorías de las fotografías que el hombre le envió a su esposa y algunas personas incluso notas que el acusado tampoco llevaba el anillo de bodas.