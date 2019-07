René Higuita cortó este sábado su icónica melena ante la mirada de cientos de fanáticos como parte de una apuesta que hizo por el seleccionado colombiano. El dueño del Escorpión prometió cortarse el pelo si el equipo cafetero no ganaba la Copa América que finaliza este domingo en Brasil, así que en la antesala del partido amistoso entre Atlético Nacional y Lanús se desprendió de su cabellera en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín.

"Este es un sacrificio. Quiero mucho a mi pelo, pero lo prometido es deuda", expresó Higuita mientras el cantante de música urbana Reykon daba el primer tijeretazo en un evento organizado por la empresa colombiana de apuestas deportivas Wplay.

El colombiano, que hace parte de las leyendas FIFA y actualmente trabaja como preparador de arqueros de Atlético Nacional, cree que este cambio no afectará su imagen al considerar que "hice un nombre, y con pelo o sin pelo, lo que hice ya está escrito".

El estilista Víctor Julián Munar, encargado del nuevo estilo del ex arquero, expresó a Efe que le optó por un "corte muy masculino y serio para cuidar su imagen. Él es un ídolo y hay que seguirlo amando como un personaje que tantas alegrías nos ha dado", detalló. Para su esposa, Magnolia Echeverri, el cambio fue positivo pese a que el "cabello era lo que lo identificaba" y sus seguidores no lo van a reconocer "tan fácil". "Él no esperaba que le quedara tan corto, pero los cambios son buenos", dijo la mujer, que advirtió que en "algún momento René lo tendrá otra vez largo".

Higuita marcó una época revolucionaria para el puesto de arquero en las dos últimas décadas del siglo pasado, ya que solía salir jugando desde el área con los pies y luego se convirtió en un gran ejecutor de tiros libres y de penales para marcar 39 goles en su carrera. Fue parte de la generación de Carlos Valderrama, disputó con la selección colombiana el Mundial de Italia'90, ganó la Copa Libertadores en 1989 con Atlético Nacional y militó en clubes como Real Valladolid (España), Veracruz (México) y Aucas (Ecuador).