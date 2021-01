Todos los días surgen diferentes desafíos que las personas, muy aburridas o con suficiente tiempo libre, logran poco a poco superar. En esta ocasión se trata de un reto viral para encontrar al perrito diferente al resto de la manada. Cualquiera pensaría que es sencillo, pero en realidad es más complicado de lo que aparenta.

Y es porque este reto viral pone a prueba tu inteligencia y habilidades analíticas. Todos estos detalles van a tener que servir para lograr encontrar al pequeño cachorro que tiene algo diferente al resto de sus amigos. Pero cuidado porque puede que si ves demasiado el dibujo puede ser un poco molesto a la vista. Sobre todo porque las imágenes son bastante parecidas.

Pero esto no sería un verdadero reto viral si no se pone un tiempo límite. La idea es localizar al perrito en tan solo 30 segundos (aunque si es antes, mejor). ¿Sos una persona observadora? Si es así, esto no será nada para vos. Te dejamos la imagen para que puedas descubrir los detalles.

Te vamos a dar un consejo. Tené en cuenta que todos los animales tienen los mismos colores y formas, así que eso puede confundir un poco. Pero también puede ayudar a encontrar lo que tanto estás buscando. Puede que hoy no tengas muy afilado el sentido de la observación. Si querés podés volver a intentarlo. Seguro que si ves la imagen una segunda vez encontras fácilmente el perro. En el caso de que todavía no lo hayas localizado, tené paciencia porque en breve sabrás la respuesta final.

Ahora sí. Quizás querés corroborar si lo que encontrarte es precisamente el perro que es diferente al resto de la manada. Quizás no lo lograste y simplemente te rendiste. Sea como sea, te damos la solución al reto viral para que puedas quedarte tranquilo con tu resultado.