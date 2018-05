Tras los elogios hacia el joven malí aclamado como un "héroe" en todo el mundo después de escalar sin pensarlo cuatro plantas de un edificio para salvar a un niño que estaba a punto de caer al vacío, los investigadores se centran ahora en esclarecer cómo fue posible que el menor terminara en esa situación de peligro.

Los hechos se produjeron en el norte de París. Los bomberos fueron alertados por los transeúntes que un niño colgaba en el vacío desde un cuarto piso.

Al llegar al lugar los bomberos se encontraron con que el pequeño, de cuatro años, ya había sido rescatado.

Los superhéroes existen. Este se llama Mamoudou Gassama. Este inmigrante de Mali sin papeles escaló 4 pisos en 30 segundos para salvar a un niño que colgaba de un balcón en París. Tendrá la nacionalidad francesa y se hará bombero pic.twitter.com/GS9cUgBDa0 — Haizam Amirah-Fernández (@HaizamAmirah) 28 de mayo de 2018

Según los primeros elementos de la investigación el niño se quedó sólo en el balcón sin sus padres.

Su padre, nacido en 1981, fue detenido el domingo de manera preventiva por haber dejado a su hijo sin vigilancia.

El hombre dijo a la policía que había dejado a su hijo solo para ir de compras y que volvió a casa más tarde de lo previsto porque estaba jugando Pokemon Go, un juego de realidad aumentada, en su teléfono móvil.

La madre del niño no estaba en París en el momento de los hechos. El niño quedó a cargo de un centro social.

"Por suerte había alguien con un buen estado físico y que tuvo el valor de ir a buscar al niño", indicaron los bomberos al elogiar Mamoudou Gassama, el joven malí de 22 años protagonista de la escena de vértigo filmada por los transeúntes que se agruparon en la calle para seguir el desarrollo de los acontecimientos y difundida en las redes sociales.

Tras su heroico gesto, el joven, rebautizado "hombre araña", será nacionalizado francés, anunció este lunes el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

"Es una acción excepcional, un acto de heroísmo. Quise que se pudiese tomar una decisión excepcional con usted", dijo el presidente a Gassama visiblemente emocionado. Macron agregó que se trata de una excepción ya que como migrante que no es solicitante de asilo no debería ser regularizado.

"No podemos darle (documentación) a todos los que vienen de Malí, de Burkina (Faso). Cuando están en peligro se les da asilo, pero no por razones económicas", dijo. "Pero en lo que lo concierne, usted hizo algo excepcional. Aunque no lo haya pensado, es un acto de coraje y de fuerza que merece la admiración de todos", dijo el presidente.

Gassama le dijo a Macron que intentó cruzar el Mediterráneo en marzo de 2014 para llegar a Italia, pero fue capturado por la policía.