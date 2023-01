Dos jóvenes robaron el miércoles pasado la figura del niño Jesús de un pesebre de la localidad de Barberà del Vallès, en Cataluña (España). Los autores se jactaron del robo en un video (mirarlo arriba en esta nota) publicado en las redes sociales y pidieron 10.000 euros (10.655 dólares) por su devolución.

Los hechos se produjeron minutos antes de las diez de la noche de la hora local, cuando la Policía municipal debía trasladar la figura a la comisaría para evitar posibles robos, pues en 2005 ya sustrajeron al niño Jesús del belén, y hace unos cinco años a la Virgen María.

En el video compartido en la Red se puede ver a los ladrones ocultando su rostro con gorras y anteojos para sol, asegurando que "la Policía no es capaz de cuidar" al bebé y que este "no aparecerá con vida" si no reciben 10.000 euros.

En las imágenes, los jóvenes muestran una cuchara de cocina de madera junto a la figura mientras explican que "esta noche el bebé no duerme en comisaría". Asimismo, compartieron el momento en que agarraron la estatua de los brazos de la Virgen María y huyeron del lugar en patineta eléctrica.

El final del secuestro

Dado que el episodio tuvo lugar el día de los Santos Inocentes, las autoridades esperaban que se tratara de una broma de mal gusto. El alcalde de Barberà del Vallès, Xavier Garcés, citado por medios locales, aseveró que "seguro que no es una banda organizada sino una broma".

En un comunicado, el Ayuntamiento pidió a los autores del robo que piensen en su propia ciudad y devuelvan el niño Jesús lo antes posible.

Este sábado finalmente fue devuelto a su hogar original, el pesebre que está ubicado en la plaza de la Vila de la localidad vallenca.

A pesar que los secuestradores habían explicado que habían devuelto la figura "sana y salva", lo cierto es que el Niño Jesús llegó al Ayuntamiento con un dedo roto.