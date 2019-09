Nadie entendía por qué el futbolista polaco Dariusz Formella celebró su gol de esa manera. Su violento remate de zurda se estampó en la red a 10 minutos del final del partido entre el Sacramento Republic y el FC Toros correspondiente a la United Soccer League estadounidense (liga de reserva de la MLS) y él no pudo celebrarlo con euforia. Hizo un par de pasos y se derrumbó en el suelo. Es que detrás de esa anotación hay conmovedora historia.

Formella, de 23 años, quien este tamporada desembarcó en el fútbol norteamericano, se enteró que su padre había fallecido de cáncer tres horas antes del inicio del partido. Pese a la profunda tristeza por la noticia, decidió contárselo a sus compañeros y concentrase en su compromiso deportivo.

Nadie sabía de esto hasta que en el minuto 80 del encuentro, el atacante polaco marcó el gol y se tiró al césped. No pudo contener sus sentimientos. Se llevó las manos al rostro y se arrodilló mientras varios de sus compañeros fueron a abrazarlo.

Anotó el gol del triunfo de su equipo en #USL (2da de USA) al 89’ y ‘celebró’ así. Miren la cara de su compañero cuando le susurra algo. Qué le dijo? Mi padre falleció hace tres horas. Nadie sabía en el campo. Él es Darek Formella pic.twitter.com/rggdKAcF4Z — John E. Rojas (@jrojasa75) September 21, 2019

Una vez de pie, Dariusz se lo comunicó a uno de los integrantes de su equipo. La imagen de como se le transforma el rostro al jugador griego Charalampos Chantzopoulos es impactante. Él número 6 lo abraza y señala al cielo diciéndole "Es para él".

Luego del partido, Formella escribió un emotivo comunicado en las redes sociales: "Muchos me preguntaron por qué 'celebré' de esa forma. Las últimas semanas fueron muy duras para mí y mi familia. Mi padre tenía cáncer. Tres horas antes del partido me enteré que había fallecido. Intenté no mostrar a nadie que algo andaba mal, me mantuve enfocado en el juego e hice mi trabajo lo mejor que pude pero después que anote el gol no puede contener le emoción y empecé a llorar."

Al cierre de su escrito, Dariusz Formella comentó que viajó a Polonia para acompañar a su familia en este duro momentos y que por eso se perderá el próximo partido contra el Energy FC. Su equipo intentará regalarle un triunfo a la distancia para devolverle el increíble gesto que tuvo de jugar tras conocer la trágica noticia.

Fuente: Infobae