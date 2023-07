Algunos toman al sexo como una parte fundamental de la relación y si es bueno, hace crecer la pareja. Pero otros piensan que no es lo más importante y les dan un lugar menor, como algo cotidiano... y no ponen tanto énfasis en arriesgar e innovar. Es así, que no salen de lo tradicional. Encuentros similares con sus parejas... que pensarán que son aburridos a la hora de tener relaciones sexuales.Teniendo en cuenta esto último, es necesario saber ¿cuáles son los signos del zodiaco menos fogosos?

Cáncer

Este signo es pasional, su rendimiento sexual no es el más óptimo, en comparación a otros signos del zodiaco. Los cancerianos están regidos por la Luna, y a partir de ello se convierten en más vulnerables ante los cambios constantes que experimenta este satélite. Se definen con un deseo sexual muy bajo, en muchas ocasiones. Sin embargo, su mayor punto es que Cáncer busca la manera de complacer a su pareja y hacerlo feliz.

Libra

En cuanto a Libra, es más sentimental que carnal. Llegará a tener una pareja muy atractiva, a quien va a amar... pero su foco principal dentro de la relación no estará en el sexo. Son más amantes de los detalles como las palabras, los mensajes, los cariños recibidos. Van a buscar satisfacer a su pareja, aunque el otro o la otra crea que es algo aburrido.

Géminis

Los geminianos no dan mucha importancia a las actividades sexuales. Se encargan de buscar vínculos sólidos relacionados con los sentimientos. Géminis puede ser el mejor amante sin necesidad de tocar tu cuerpo. Claro que habrá que ver qué opina la pareja sobre esto. Encontrar el equilibrio sería lo ideal.