Entre Jorge Rial y Marcela Tauro algo se rompió. Después del enfrentamiento que tuvieron al aire días atrás, ella no regresó al ciclo pero sí lo hizo Débora D'Amato, a quien no se la veía hace rato. En sus redes, Ángel De Brito contó que la periodista renunció al programa de América y Ulises Jaitt fue por más publicando una conversación privada con ella.

El hermano de Natacha sintió curiosidad por el futuro de quien durante 17 años se desempeñó como panelista de Intrusos. "¿Qué le pasa a Rial contigo?", quiso saber. Ella, fiel a su estilo, no se quedó callada. "Yo respondo. No soy sumisa. Eso no le gusta", explicó.

El entredicho entre el conductor y Tauro ocurrió mientras entrevistaban al recepcionista de la clínica del doctor Rubén Mühlberger. Ella le consultó si era cierto que utilizó fondos del médico -que está detenido desde el 14 de mayo- para comprar cosas con Mercado Pago. El joven dijo que no era cierto, pero Jorge no se la dejó pasar y la frenó en seco.

"¿Quién te manda eso Marcela? Tenemos que dar los nombres", le solicitó. Frente al pedido, la periodista respondió: "Ahí te lo mandé para que lo veas. Yo no voy a dar el nombre de mi informante. Perdón Jorge, pero no. Sabés que hasta ahora en lo que dije no fallé, la información que te traje fue buena".

Ante la negativa de su colega, el presentador se sacó de quicio: "Si no me das nombres te pido que no sigas poniendo información anónima. Estamos tratando de hablar con la Justicia, de traer testimonios reales, leyendo testimonios del Ministerio de Salud, y un NN te tira esto que no sabemos si es verdad. Lo único que te pido es eso, es más lo invito a salir al aire".