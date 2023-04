Los tatuajes representan distintas sucesos importantes en la vida de las personas y por eso esperan que los acompañen toda su vida. Hay quienes optan por hacerse fechas o algo que les gustan, aunque eso sea considerado como polémico o insólito.

En este caso, una tatuadora contó que una potencial clienta le pidió que le hiciera un tatuaje relacionado a su pareja y ella terminó rechazándolo porque considera que el diseño "atenta contra la moralidad de las mujeres”.

La tatuadora, llamada Leidy Mora, compartió esta situación con sus seguidores en su cuenta de TikTok, donde explicó que una joven se comunicó con ella porque pretendía realizarse un tatuaje, sobre todo porque le había gustado su forma de trabajar.

En el clip, que se viralizó rápidamente en la plataforma china, se puede ver a la joven explicar que aún sigue sin comprender por qué la muchacha pediría hacerse algo así en su cuerpo “No sé cómo llamar a esto: ¿sororidad? ¿ética? O simplemente que no quiero formar parte de estas cosas”, indicó Mora en una publicación

La tatuadora reveló que el pedido de la joven consistía en un tatuaje de 5x5 centímetros, en la zona del cuello con un diseño que decía "Propiedad de Víctor" con la fecha en que comenzó el noviazgo y la frase “para siempre”.

"Las cosas que más tapo en mis 10 años de experiencia son nombres y fechas de exs. Espero que la chica entienda que no es una cosa, y que el amor no se demuestra de esta manera, es un tipo de obsesión, no es sano y siento tristeza porque hacen cosas insólitas para que las quieran", remarcó la tatuadora.

La joven reconoció que situaciones como estas le generan tristeza, aunque entiende que uno de su colegas terminará accediendo a realizarlo. Es por eso, que aún impactada, manifestó que “no sabía si considerarlo como sororidad, ética o simplemente no querer ser parte” su decisión de no tatuar a la clienta.

Por último, el vídeo de TikTok se viralizó rápidamente. Actualmente la publicación cuenta con más de 996 mil visualizaciones, 154,2 me gusta y unos 4 mil comentarios de usuarios, que dejaron sus opiniones al respecto y, de hecho, mucho de ellos la felicitaron por su valor para negarse al pedido y "mantener sus valores".