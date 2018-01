Antonio es albañil, tiene 42 años y vive en el Palomar. Hace un tiempo su situación económica empezó a complicarse y ante desesperación y la necesidad decidió escribir en un papel una lista de los trabajos que sabe hacer y los precios de cada tarea. Lo publicó en redes sociales y la repercusión fue tan grande que rápidamente su historia se volvió viral en las redes.

“Me llamo Antonio, busco trabajo, soy albañil, tengo cinco hijos, cobro barato y doy garantía y confianza en mis trabajos”, escribió a puño y letra, seguido de una lista prolija de las tareas en las que se desempeña. En el papel indicó que el presupuesto es sin costo y dejó anotado sus números de teléfono.

En diálogo con telefenoticias.com.ar, Antonio contó que no pensó que la publicación tendría tanto rebote en las redes y que la idea surgió porque se había quedado sin trabajo y no tenía dinero. “Decidí hacer una publicación en Facebook para que lo vea mi gente”, explicó. Después se mostró sorprendido y aseguró que no lo esperaba.“Estoy feliz, no contento”.

Antonio vive en El Palomar y se quedó sin trabajo formal hace cuatro años. Es papá de cinco hijos de entre 12 y 2 años y sostuvo que la idea de escribir los servicios en un papel fue más efectiva para poder llegar a la gente.“Creo que fue mejor que ir a una imprenta e imprimir volantes. La gente es solidaria y te ayuda”, señaló.

Agradecido con la gente, contó que sabe hacer de todo y que para poder cumplir con todos los clientes prefiere aceptar trabajos cerca de donde vive, tras lo cual enumeró zonas como Tres de Febrero, Loma Hermosa, Ramos Mejía, entre otras, donde puede llegar. “Quisiera cumplir con todos. Tengo muchísimos llamados, mensajes”, concluyó sorprendido.