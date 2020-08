La joven oriunda de India, identificada como Geeta Parmar, de 32 años, fue denunciada por su suegra Muli, de 55 años. La mujer la acusa de no haber tenido sexo con su hijo, tras 22 meses de estar casados y ese habría sido el motivo por el cual el hombre se quitó la vida.

“Una vez entré en la habitación de mi hijo y descubrí que él y mi nuera dormían en camas separadas. Cuando le pregunté a mi hijo, me dijo que no tenían relaciones sexuales porque Geeta se había comprometido a no dormir junto a él”, indicó la mujer ante la justicia.

Fue el pasado 27 de julio que la familia de Surendrasinh fue a visitarlo a su casa, y cuando ingresaron al hogar lo encontraron muerto. El joven se ahorcó para terminar con su vida. Hace un tiempo, Geeta Parmar se había ido de la casa matrimonial para vivir con sus padres.

Muli denunció a su nuera por incitación al suicidio, teniendo esa información acerca de los problemas en el matrimonio puntualmente por no tener sexo, según indicó Times India. La mujer indica que luego de aquella separación, su hijo cayó en una fuerte depresión y terminó con el terrible final.

Ante esta denuncia, la viuda fue detenida indicando en la causa una “incitación al suicidio”. Por el momento, se esta investigando el caso para determinar si lo que denuncia la madre del fallecido está relacionado con la decisión que tomó. Tras la duda, la Justicia de India apresó a la mujer.

Fuente: La 100