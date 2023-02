Alguien que hoy contactará contigo, Aries, puede ser una fuente de dinero extra. Tu chico no confía plenamente en ser el centro de tu vida, Tauro, procura demostrárselo. Deja que tu pareja sienta que le agradeces que esté siempre ahí, Géminis, apoyándote. Verbaliza tus ideas, Cáncer, te ayudará a materializarlas. Si sientes celos, Leo, deja de especular y haz preguntas directamente de forma serena. No te dejes influenciar cuando has de hacer valer tu opinión, Virgo, sobre todo en temas que te afectan. Si un amigo te pide dinero, Libra, quizá puedes ayudarle dándole un consejo sobre cómo salir del apuro. Si te dan hoy un consejo, Escorpio, ponlo en práctica porque será muy efectivo. Concéntrate en el trabajo que tienes entre manos, Sagitario, podrías cometer un error. Recuerda que el enamoramiento llega en un segundo, Capricornio, pero el Amor necesita más tiempo. Alguien interesado en conocerte contactará contigo hoy, Acuario, te puede aportar mucho. No es bueno volver atrás, Piscis, menos cuando las heridas todavía no han sanado.

Aries

Estás en un momento excelente en el trabajo, Aries, pero puede surgirte hoy alguna dificultad con algo que tienes que realizar. Párate a pensar. El tiempo que inviertas en buscar la solución, lo ganarás luego en eficacia. Si estás en el ámbito comercial, hoy una persona que contactará contigo puede ser una fuente de dinero extra a diario y además te recomendará a otras personas. Trátala bien. Ten cuidado, sin embargo, con alguna persona de tu alrededor a la que le repatea que tengas tanto éxito. No cuentes al primero que pase si tienes algún proyecto importante. En el aspecto sentimental, si eres de las Aries que ha pasado recientemente por una experiencia negativa, levanta el ánimo. Hay alguien que piensa en ti a diario y encaja perfectamente. Tal vez dentro de un par de días te envíe una señal.

Tauro

Si sigues pensando a diario en dar un giro radical a tu vida profesional porque no te sientes valorada, Tauro, harás muy bien en tantear otras opciones. Realmente has pasado por una etapa de estancamiento. A partir de hoy, sin prisa pero sin pausa, comienza a ver nuevas posibilidades sin dejar lo que tienes ahora hasta que consigas un nuevo empleo. En el terreno sentimental, si hace algún tiempo tuviste un mal rollo con tu pareja, puede que hoy este asunto salga a la luz y es por falta de seguridad de tu chico, que todavía no confía plenamente en ser el centro de tu vida. Si realmente le amas, intenta demostrárselo, en especial en estos días tan importantes para los enamorados. Intenta borrar esos temores y dedícale un poco más de tiempo, Tauro. Potencia a diario el cariño y la ternura.

Géminis

Después de muchos días y semanas con nervios y ansiedad en el trabajo, Géminis, hoy por fin puedes ver tus deseos hechos realidad. Tendrás el justo reconocimiento de tus superiores y además tus compañeros te demostrarán su aprecio por algo que se ha resuelto gracias a tu buena gestión de diario. Disfruta de este momento, que te llenará de satisfacción, porque lo tienes merecido. Comparte esta alegría y estos buenos momentos con la persona que está a tu lado. Deja que sienta tu agradecimiento por estar siempre ahí y apoyarte en los momentos difíciles. Se lo merece y es justo que lo hagas. Esta relación puede ser larga y muy bonita, Géminis. Deja que la vida guíe tus pasos a diario. Y no te olvides que se acerca San Valentín y que quizá ese día los acontecimientos se precipiten.

Cáncer

Hoy es muy buen día para disfrutar de la familia y de los amigos, Cáncer. No hace falta que quedes con todos ellos, pero algunas llamadas, unos mensajitos cariñosos harán felices a un montón de personas que creían que ya les tenías olvidados. Hoy necesitas hablar con alguien de confianza, Cáncer. Tienes que poner en orden tus ideas y no hay nada mejor para eso que verbalizarlas y dejar de darles vueltas a diario. Si todavía no estás en pareja, tu soledad se está acabando, sobre todo si dejas ya de pensar en ese amor que no pudo ser. No existen los amores imposibles, si no cuajó es que no era para ti y no hubieses sido feliz a su lado. Alguien a tu medida llegará pronto, tal vez antes de lo que esperas. Este San Valentín te puede traer muchas sorpresas, recuérdalo a diario.

Leo

En el terreno laboral, Leo, hoy puede que te toque mediar entre dos de tus compañeros o quizá con uno y un superior. Tu facilidad de palabras y la forma clara en que ahora te expresas contribuirán a deshacer el entuerto y aunque no te lo digan estarán muy agradecidos. En tu vida sentimental hay una amenaza a diario y son tus celos porque siempre estás pensando qué debe estar haciendo tu chico cuando no estáis juntos. Si estos celos estuvieran fundados, aunque todo pinta que no, lo mejor es hacer las preguntas directamente y dejarte de especulaciones, pero de forma serena y coherente. Los celos son la tumba del amor porque en estas situaciones todos lo pasan mal a diario, Leo. Hoy no te amargues y prepara un buen plan para el día de San Valentín. Seguro que os olvidaréis de todos los malentendidos.

Virgo

Eres una persona muy generosa, Virgo, tanto que a diario te muestras demasiado blanda con la gente y te llegan a tomar el pelo. No te dejes arrastrar por la corriente cuando has de hacer valer tu opinión, sobre todo en temas que te afectan. Hoy podría surgir un roce entre tu pareja y alguien de tu familia. Habla con ambas personas y dales un buen argumento para que vean que enfadarse o pelearse no es una buena opción y que al final serás tú quien pague los platos rotos de esta situación tan incómoda. Si estás ilusionada con alguien, Virgo, y crees que te corresponde, recuerda que estás a un suspiro de San Valentín y que ese día saldrás de dudas respecto a sus sentimientos hacia ti. Hoy empieza a pensar en cómo te gustaría que fuera tu vida a diario a su lado.

Libra

Intenta aislar a diario los problemas de las obligaciones, Libra, o no lograrás cumplir con el trabajo. Hoy quizá tendrás que dar una respuesta negativa a un amigo que necesita que le prestes un dinero. Si no puedes asumir este gasto, díselo sinceramente, no le des vueltas ni dejes de responder a sus llamadas. Quizá podrías ayudarle indicándole alguna otra solución para su problema. Recuerda que dentro de pocos días es San Valentín. Si no quieres agobiarte con las prisas de última hora, piensa ya en qué vas a ofrecerle a tu chico, Aries. No es necesario echar la casa por la ventana, lo importante es que se note que piensas en él a diario y que te importan sus gustos. A veces no es necesario comprar nada, un gesto especial de amor, o algo preparado por ti misma, es más que suficiente.

Escorpio

Si hoy te encuentras un poco decaída, Escorpio, es debido a que estás en un ciclo de poco movimiento en general. Te afecta a diario en todos los ámbitos y se debe a la conjunción astral. Estás deseando que las cosas cambien y cada día parecen estar exactamente igual. Piensa en positivo. No eres tú, son los astros que influyen ahora en determinados aspectos de tu vida. Dentro de muy poco esta situación irá mejorando y comprobarás que avanzas a diario. En este sentido una persona cercana hoy te dará un consejo. Acéptalo porque aunque creas que estás de vuelta de todo no es así y lo que te dirá es algo importante y que resulta muy efectivo, insegura Escorio. Ponlo en práctica a diario y dentro de muy poco sentirás que todo empieza a arrancar positivamente.

Sagitario

Ciertos problemas personales te tienen absorbida a diario y por eso en el trabajo te falta concentración. Hoy necesitas prestar más atención, Sagitario, o puedes originar algún contratiempo que entorpezca la buena marcha del equipo. Si llega a sucederte, reconócelo con humildad y muéstrate dispuesta a ayudar a la solución del desaguisado. Te irá muy bien también hoy organizar tu espacio de trabajo, que todo esté en orden y en su sitio. Te ayudará mucho en la buena marcha de tu trabajo a diario. En el terreno sentimental, afortunadamente, las cosas marchan mejor. En tu pareja encontrarás la paz y la estabilidad que ahora necesitas, Sagitario. No te olvides de agradecérselo. Una buena ocasión la tendrás el día de San Valentín, que puede ser una jornada memorable. Demuéstrale lo importante que está siendo para ti a todos los niveles.

Capricornio

Estás en una etapa muy positiva, Capricornio, porque ahora tienes una visión mucho más clara de todo cuanto te rodea. No estés preocupada hoy por ese tema con el que te andas comiendo el tarro a diario porque sabes de sobra cuál es la solución, aunque también eres consciente de que tendría consecuencias para otras personas. Si resolver este tema implica causar daño a terceros, mejor abstente. Pero no dejes que tu ánimo decaiga a consecuencia de esto. El tiempo lo pondrá todo en su lugar. Tampoco quieras correr en el terreno profesional, Capricornio. Recuerda que construir tu prestigio, ampliar tus conocimientos y que se te reconozca, requiere tiempo. En el amor, igualmente, recuerda hoy que el enamoramiento llega en un segundo pero el Amor, con mayúscula, es algo más sólido y requiere más tiempo y contacto diario.

Acuario

Te espera hoy un día de fábula, Acuario. Los astros te protegen y tendrás una buena jornada en todos los aspectos. Si estás esperando a diario respuesta a una solicitud de trabajo, hoy pueden llegarte buenas noticias al respecto. También te puede llegar un dinerito extra que te va a venir muy bien. Date un capricho, invita a tu pareja o a tus amigos, pero guarda un poco por si viene un bache económico. Si estás libre, puedes recibir la llamada de una persona interesada en conocerte. Es alguien muy distinto a toda la gente que conoces y te puede aportar nuevas experiencias. Tal vez sea alguien con quien te cruzas a diario, Acuario, presta más atención. Y si tienes pareja y lo vuestro funciona, empieza a pensar desde hoy mismo en cómo le vas sorprender el próximo martes.

Piscis

A ti, Piscis, que siempre se te ocurre algo para conseguir lo que quieres, ahora, en el momento menos oportuno te estás “arrugando”. Últimamente tus problemas personales te hacen estar como ausente de tus obligaciones laborales y la gente de tu alrededor está pensando que pasas de todo. Intenta involucrarte un poco más en lo que tienes a diario en tu entorno. Hoy puede reaparecer en tu vida una persona con la que mantuviste una relación corta en el pasado. Viene con intención de reanudar la amistad o incluso el romance. Si te causó algún dolor, no lo aceptes, Piscis. No es bueno volver atrás y menos cuando hubo heridas que tal vez todavía no han sanado. No pierdas ni un minuto en ello y céntrate a diario en el presente, en lo que tienes y en lo que puedes lograr. Saldrás ganando.