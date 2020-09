Un nuevo test psicológico llega para poder conocerte más íntimamente. Se trata de una imagen en la que tenés que indicar qué es lo que ves.

Según tu elección, determinará cómo es que tu cerebro aborda la resolución de problemas. Si sos una persona realista, decidida o soñadora.

Así que sólo tenés que mirar la imagen y decir qué es lo que ves y qué figura te llamó más la atención, Tritón, la sirena o la gente en las rocas. Esta es la respuesta del test psicológico en base a lo visualizado.

Si la figura principal para vos es Tritón, hablamos de una personas decidida y segura en sus elecciones. Podés tomar una decisión incorrecta, pero sabes que es parte del camino. En caso de ser así, no te arrepentís de lo que hiciste.

Si tu figura es la sirena, según este test psicológico se trata de una persona soñadora. Llena de nuevas ideas y soluciones. Tu mundo ideal es de fantasías e imaginación. La alegría es una de tus aspectos más característicos. Llevas una sonrisa a todos lados y todos te agradecen por eso.

En el caso de que veas a la gente en las rocas, hablamos de un ser detallista, meticuloso. Es probable que todo lo registres y no se te escape nada. Esto puede ser positivo o negativo dependiendo hasta donde llega el nivel de obsesión. Es una persona leal y sincera que no puede dejar de cumplir con su palabra. No deja que sus emociones se expongan y esto puede ser perjudicial.

Fuente: La 100