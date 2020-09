La necesidad de adquirir objetos o riquezas es una de las fuerzas que hace que la humanidad avance a pesar de las dificultades, pero hay quienes la llevan al límite, y terminan con un estilo de vida que es poco sano.

El problema es cuando no reconocen lo que consiguieron con su arduo esfuerzo y trabajo, y no pueden dejar de desear siempre un poco más, por lo que viven insatisfechos. Estos son los tres signos del zodíaco que no se conforman con nada.

CÁNCER

Nunca están satisfechos con nada, pero tienen una buena razón para ser así. Los cáncer piensan permanentemente en su familia, y quieren lo mejor que les puedan dar en todo momento.

Irónicamente, no es raro que por este afán de que sus seres queridos tengan todo, muchas veces los vean poco, ya que los nacidos bajo este signo se la pasan trabajando.

VIRGO

Los del signo de la virgen cuidan su dinero como si fuera lo más importante del mundo, aunque a veces les guste tener fama de generosos entre sus amigos o seres más cercanos.

Los virgo no gastan, pero quieren tener fama de generosos.

Son meticulosos en todo lo que hacen, por lo que los virgo siempre sabrán en qué gastan, y, lo que les importa más, cómo ganan ese dinero. Si alguna vez se quedaran sin un duro, serían muy infelices, por eso siempre quieren más.

CAPRICORNIO

No hay duda de que los capricornio son los que más aman adquirir riquezas de todo el horóscopo. Su inteligencia para los negocios es notable, y siempre tienen una oportunidad de ganar dinero.

Lo malo es que nunca están conformes con lo que tienen. Si alcanzan el objetivo que tenían, los de este signo simplemente se pondrán otro más difícil, y volverán a trabajar,