En muchos casos, la ilusión de los hinchas argentinos de ir al Mundial de Qatar 2022 se ve reducida en añicos debido al alto costo que supone toda la travesía a la máxima cita del fútbol. En el medio de un contexto económico desfavorable, los elevados valores del viaje en avión, la estadía y las entradas representan los obstáculos principales a la hora de querer alentar a la Scaloneta.

En este marco, un afortunado joven porteño recibió un regalo muy especial: su novia, una fanática futbolera llamada Aixa Fahey, le obsequió los pasajes a la Copa del Mundo y subió su reacción a TikTok. El video acumuló más de 300 mil reproducciones en cinco días y despertó la simpatía y la "envidia sana" de los futboleros argentinos.

En la filmación que la joven de 26 años subió a las redes sociales, se puede ver cómo planea sorprender a su pareja. En las imágenes, le lleva la merienda a la cama y coloca los pasajes impresos a Qatar debajo de una taza de café.

Al recibir el "combo", Lucas Paladini -tal el nombre del novio- no entendió de qué se trataba la cuestión, pero rápidamente la cara se le transformó al leer el contenido de los papeles. "Me estás cargando. Mentira. Nos vamos. ¿Nos vamos? ¿Quién paga esto? Nos vamos al Mundial", exclamó el joven, sin poder creer la situación.

Ni lerda ni perezosa, la chica aclaró entre risas: "Esto te lo regalo yo pero vos pagarás el hospedaje". Todavía escéptico ante el regalo, Lucas agradeció a su pareja y se fundió en un cariñoso momento.

Luego de que el video se viralizara en las redes sociales, Aixa dio entrevistas a diferentes medios y explicó las razones de tan generoso regalo. "Yo ya lo viví y todos los días le digo: ‘realmente no tenés idea de lo que vas a vivir’. Yo creo que a esas cosas hay que vivirlas para después darte cuenta de que es un momento único. En mi caso, la experiencia de Rusia 2018 es algo que no me voy a olvidar nunca", reveló a TN.

Motivada por la repercusión que tuvo la situación con su novio, la mujer decidió empezar a compartir consejos y datos útiles para viajar a la Copa del Mundo en su cuenta de TikTok.

Fanática de Vélez y la Selección Argentina, la joven aprovechó para tirar por tierra la creencia de que para ir al Mundial de Qatar hay que gastar muchísima plata. "Mi idea es desmitificar todas esas cifras de las que se hablan, 10 mil, 15 mil dólares o más para viajar. Con inteligencia y estando atentos, se puede ir al Mundial por 4 mil dólares", aseguró al mencionado medio.