Hay personas a las que es mejor acercarse con un casco puesto, por lo que pueda pasar. Identificamos quiénes son todos ellos para que te pongas la armadura (tanto física como mental) cuando tengas que estar a su lado. ¡Atención! Estos son los signos más torpes del zodiaco.

Géminis

Los de este signo del zodiaco son muy habladores. No les gustan los silencios y aprovechan a rellenarlos con cualquier pensamiento que se les venga a la mente. No siempre piensan demasiado en lo que están diciendo, por lo que a veces meten la pata comentando algo que no deberían. Como puedes imaginar, esta torpeza les sitúa como uno de los peores signos a los que contar un secreto. Sin embargo, con ellos nunca te vas a aburrir porque su charlatanería y jovialidad te mantendrán entretenido en todo momento.

Piscis

El horóscopo señala a Piscis como el signo más despistado de todo el zodiaco, y este rasgo se muestra en forma de olvidos de fechas o pequeños detalles del día a día. Los de este signo siempre están de arriba abajo sin llegar a terminar nada, lo que les hace tener muchos frentes abiertos a los que no pueden llegar . Para no tener que luchar contra ellos y hacerles frente se meten en un mundo de ensoñación paralelo a la realidad que les distrae por completo. Los de este signo son torpes porque están distraídos con esos detalles del mundo fantástico en el que tienen la cabeza.

Aries

Los de este signo del zodiaco tienden a ser muy torpes porque no piensan demasiado antes de actuar. Al ser un signo de fuego, son impulsivos y se dejan llevar por sus apetencias de cada momento. La falta de reflexión les hace cometer algunas imprudencias con sus consecuencias. Suelen arrepentirse y saben pedir perdón cuando son conscientes de las repercusiones que sus acciones han tenido. Por ejemplo, un Aries cometerá la torpeza de no saber controlarse cuando discute porque hará ciertos comentarios que en realidad no defiende. Tratará de dar marcha atrás, pero no siempre le será posible.

Sagitario

La forma de ser de los relacionados con este signo de fuego suele ser muy exagerada, hasta el punto de resultar ridícula. Llevan todo al extremo, lo que les lleva a situaciones límite donde la falta de comodidad es obvia. Cometen torpezas al querer llamar la atención de los que les rodean a través de distintas estrategias. Por ejemplo, ese regalo tan espectacular que quieren hacer a esa persona resulta tan excesivo que es un completo desacierto. Precisamente debido a esta forma de ser, los de este signo del zodiaco pueden llegar a caer muy mal cuando les conoces de primeras.