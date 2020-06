No decir la verdad a veces es un mecanismo para evitar que una persona salga herida, pero muchas otras veces se transforma en un estilo de vida que puede llegar a transformarnos en mentirosos crónicos.

Lo mejor que podemos hacer es evitar mentir, y también alejarnos de las personas que faltan a la verdad, ya que son un imán de problemas. Mirá en esta lista cuáles son los signos más deshonestos del zodíaco.

LEO

Lo que más les importa a los nacidos bajo el signo del león es mantener su preciada imagen, y no dudan en mentir o falsear los hechos para que nadie piensen que son personas que no valen la pena. Son muy encantadores, pero eso es en parte a que siempre están dispuestos a decir lo que el otro quiere escuchar.

GÉMINIS

No es tanto que sean mentirosos, pero los geminianos sí tienen una dualidad de la que les es difícil escaparse. Les encanta caer bien, por lo que muchas veces se guardan lo que realmente están pensando para no herir los sentimientos de la otra persona. No hay que cuidarse mucho de los nacidos bajo este signo, pero es mejor no creerles todas sus alabanzas.

LIBRA

Los libra desean con todo su corazón llevar una vida equilibrada. Este balance hace que se obsesionen con tener tranquilidad, y la mejor forma que tienen de conseguirlo es evitar el conflicto a toda costa. Por eso cuando ve que dos personas se pelean, se mete a mediar sin demora, y muchas veces es deshonesto, pero para hacer que se calme la situación.

TAURO

Las mentiras de los tauro vienen de la mano de su cabeza dura. Odian perder en las discusiones, por lo que inventarán argumentos sin ponerse ni colorados, y dirán lo que tengan que decir para que la otra persona les dé la razón, sin importar cuán equivocados están.