A principios del 2020, llegó al mundo algo llamado coronavirus, que obligó a millones de personas en todo el mundo a quedarse en su casa, de acuerdo a las medidas que dictaran sus respectivos gobiernos. En ese marco de cuarentena, hubo una red social que subió como la espuma en cuanto a popularidad. Se trata de TikTok.

Allí, se pueden encontrar todo tipo de contenidos, ya sea desde bailes simpáticos, bromas, videos divertidos de animales, recetas de cocina y, en este caso, descubrimientos de infidelidades.

Resulta que un usuario, de nombre “untalfredo”, estaba haciendo pesas en el gimnasio, cuando, de pronto, decidió ponerse a escuchar alguna que otra conversación ajena. Manos a la obra, puso el oído en lo que estaban “cuchicheando” dos hombres.

Lamentablemente, lo que oyó no fue otra cosa que una infidelidad por parte del muchacho a su pareja, con una compañera de trabajo. Lo curioso es que este usuario cuenta con muchos seguidores en la mencionada red social, por lo que decidió actuar de inmediato y subir la situación a su cuenta.

“¡Te están engañando! Si tu novio se llama Charly, trabaja en algo de contaduría y vive en San Pedro, te está engañando con su compañera de trabajo”, comenzó el relato.

“Hoy en el gym lo escuché hablar con otro guey, diciendo que se la está dando y que este finde te dijo que se va a un congreso pero se va con ella a Tulum”, remató la historia.

Por supuesto que semejante contenido no iba a pasar desapercibido para el resto de los usuarios, que rápidamente se encargarlo de convertirlo en un viral. Para muestra un botón, cuenta con 1,3 millones de reproducciones, casi 200.000 “me gusta” y otros 2.080 comentarios.

Días después, el usuario que publicó todo reveló que efectivamente ya había encontrado a la víctima de este “travieso”.

“Sí la encontré. Se hizo viral también a Instagram… y después de 12 chicas que mandaron mensaje para ver si su novio era el perro rufián que la estaba engañado, dimos con la chica. Me llegó el mensaje de la novia, me llegó la foto del bato, dije 'como que no se parece', después me mandó una -foto- con cubrebocas y wey dos gotas de agua”, indicó en otro video.

Por último, admitió que aunque en un principio esta mujer se mostraba reticente a creer la situación, el tiktoker la invitó a cuestionarle la historia del congreso. Luego de ese interrogatorio, la verdad salió a la luz: efectivamente estaba siendo engañada.