Mira la imagen que te traemos en esta ocasión. Tienes muchas actividades el día de hoy, no queremos distraerte ni complicarte por unos minutos, así que es mejor que no sigas leyendo esta nota preparada para los ‘cracks’ de los retos virales. Y es que este desafío no esta hecho para cualquiera, menos para aquellos aficionados que no tienen un ojo entrenado para resolver pruebas visuales tan bien escogidas por nuestro equipo de virales en Depor. Ahora, también el límite de tiempo hace más complicadas las cosas.

Si decidiste resolver este acertijo visual, debes tener en consideración algunos cosas previas. El límite de tiempo es el escollo más grande de esta prueba, porque aquel que quiera responder, no tendrá todo el día, sino solo 10 segundos para darnos la solución correcta. Ojo, que si se te complica, y de acuerdo a nuestros ‘términos y condiciones’, podemos darte un extra de segundos para que termines de completar el desafío.

Dicho esto, vamos a lo que nos trajo hasta aquí y por lo que has venido. Decidiste enfrentarte a la prueba y te lo agradecemos: son pocos los usuarios a los que los hemos retado en estos virales y que han salido airosos, pero muchos de ellos se fueron con un sabor amargo por la gran dificultad que les inyectamos a sus pruebas. Sin embargo, lo único que tienes que hacer hoy es encontrar un paraguas con un patrón distinto a los demás. Así de simple.

Así es. Esta es la imagen en cuestión. ¿Viste que no era difícil? Claro, nuestra misión es animarte a enfrentarte ante estas pruebas virales y que luego puedas desafiar a otras personas a hacer lo mismo, pero no por simple ocio. Se ha demostrado que este tipo de acertijo visuales ayuda a que las personas tengan una mejor percepción de las cosas en la vida real y mantengan activo su sistema cognitivo, importante ahora que nuestras rutinas se han modificado un poco.

De haber logrado responder acertadamente este viral, te felicitamos, pero te invitamos a seguir retándote a ti mismo con desafío aún más complicados que este. Aquí en Depor siempre te brindaremos opciones de todos los niveles para que puedas mejorar en todo aspecto y distraerte. Si no lograste dar con la respuesta, tómate 10 segundos más y, de tampoco lograrlo, dirígete a la solución que te mostramos líneas abajo.