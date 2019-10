Ocurrió en medio del concierto, cuando Gaga invitó a subir al escenario a una de sus admiradores. El fan ni lo dudó y sujetó a la cantante en sus brazos, ya que ella se precipitó sobre él para que la sostuviera. Una vez encima, Gaga empezó a dar saltos y Jack (ese es su nombre) perdió el equilibrio, por lo que ambos cayeron fuera del escenario.

La aparatosa caída sucedió el jueves en Las Vegas, a en uno de sus conciertos de la gira titulada Enigma. De todos modos, la artista continuó con el espectáculo, ya que está acostumbrada a este tipo de incidentes, ya sea por sus atuendos ostentosos o sus altas plataformas.

El momento fue registrado por los celulares de diferentes espectadores que se quedaron anonadados por lo que presenciaron. Ninguno de los dos resultó herido y la cantante prosiguió con el concierto, bromeando sobre el asunto: “Es maravilloso. Nos queremos tanto el uno al otro que nos caímos del maldito escenario”. Incluso hizo una referencia a una emblemática escena de la película Titanic: “Somos como Jack y Rose (…). Creo que deberíamos tomar un té después de todo”.

Lady Gaga and a fan suffered a major fall at #Enigma tonight! �� pic.twitter.com/3YplZSUHIG — The Pop Hub (@ThePopHub) October 18, 2019

Gaga también quiso interpretar la canción Million reasons acompañada de su nuevo amigo Jack como si no hubiese pasado nada, dado que el fan estaba un poco avergonzado. “No te preocupes, estamos bien. No es tu culpa. (…) ¿Podrías prometerme algo? ¿Por´les olvidar lo que acaba de pasar?“, le dijo al admirador. Además hizo una sugerencia por si el incidente se volvía a repetir: “Todo está bien. Lo único que no está bien es que necesitamos unas escaleras en el maldito escenario para que pueda volver a subir”.

Fuente: Gente