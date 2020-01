Thiago Messi sorprendió con un golazo durante un partido en la Barça Escola. El hijo de Lío alcanzó la pelota tras una jugada colectiva con sus compañeros y cuando ingresó al área concretó el gol con un puntazo de derecha.

El pequeño actualmente entrena en el grupo de iniciación de la escuela que abarca niñas y niños de 6 a 8 años.

El crack rosarino había comentado en una entrevista que prefiere que Thiago descubra su pasión y no condicionarlo con el fútbol: "No soy de comprarle pelotas ni obligarlo. Veo que no le gusta mucho el fútbol y lo dejo. Ahora en el club hicieron algo para los nenes y vamos a ver si se engancha".