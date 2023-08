En TikTok, es muy común encontrar cientos de tips y consejos para llevar un cuidado de la piel y evitar los signos de envejecimiento. A veces se encuentran rutinas de pocos pasos y, en otras ocasiones, son más complejas por realizarse con muchos productos.

Además, otro factor importante en el mundo del skincare es llevar una vida saludable y equilibrada entre alimentación, descanso y actividad física. Estos son los ejes sobre los que aconseja la doctora Joyce en sus videos, una dermatóloga estadounidense que se ha hecho muy reconocida en dicha red social, aunque, esta vez, ella no es la protagonista de la historia.

En varias de sus publicaciones, aparece con una acompañante: Umma, su suegra que está a punto de cumplir 73 años, aunque su aspecto no lo sugiere. Por esta razón, los seguidores de la médica se sorprendieron al saber su edad y le suplicaron que cuente todos sus secretos para mantenerse de tal forma.

Luego de observar el interés de los usuarios, la doctora Joyce decidió hacer un video con la mujer y le dio la palabra para que cuente su experiencia: “Lo aprendí de mi madre. Desde que tengo 20 años, siempre, después de lavarme la cara por la noche, uso una cantidad generosa de crema humectante y me masajeo la cara tres minutos todas las noches. Eso me ayudó mucho, porque siempre estaba muy seca”.

En el mundo del cuidado de la piel, es fundamental saber que los movimientos en los que se realizan los masajes también son esenciales. Así fue cómo Umma detalló cómo lo hace ella: “En mi caso, antes de ponerme cremas humectantes, me masajeo la cara, tal y como muestro en el video. Es importante masajear siempre hacia arriba”.

La repercusión que tuvo la señora fue notable, es por eso que la tiktoker la volvió a invitar en varias ocasiones para que cuente sus tips. En otro de sus videos, habló sobre su alimentación: “Prácticamente como lo mismo. Para el desayuno, siempre como avena en hojuelas que cocino durante 25 minutos. Luego como 2 huevos duros calientes, uno completo y el segundo solo la yema porque soy consciente de controlar mi colesterol”.

A la hora de almorzar, la mujer comentó: “Para no tener tanta hambre, como varios tomates cherry y una manzana. Me gustan mucho las frutas, pero también estoy tratando de controlar mi azúcar que siempre está un poco más alta de lo normal. Luego agrego un yogurt griego natural y le pongo muchas nueces y algunos maníes, con el agregado de 4 o 5 frutillas con miel. Toda esta combinación me aporta calcio”.

Por último, durante la cena, contó que cocina arroz integral con frijoles y filete de salmón con una gran guarnición de vegetales.

Los consejos de la mujer arrasaron en TikTok y la mayoría de los videos que la doctora Joyce publica con ella son, en general, los que tienen más visualizaciones. En los comentarios, algunas personas se sorprendieron: “No puedo creer que tenga 72 años. Es preciosa”, “Ella luce tan joven, hasta las manos tiene perfectas”. Por otro lado, hubo algunos usuarios que compartieron sus experiencias: “Mi mamá también sigue una rutina y tiene 51. Yo teniendo 22 años a veces me confunden con su hermana”.