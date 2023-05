Es un buen momento para empezar a pensar más en ti misma, Aries, te cambiará el ánimo. Abandona esos viejos hábitos, Tauro, incorpora otras costumbres. Este chico que tú crees que se te resiste, Géminis, está también interesado en ti. De nada sirve tener al lado a alguien muy atractivo, Cáncer, lo importante es que te haga feliz. Si tienes un encuentro con quien te gusta, Leo, toma la iniciativa. Procura profundizar en las personas que te rodean, Virgo, conocerás bien a personajes muy interesantes. Si sales y amplías tu círculo social, Libra, te llegarán más oportunidades en el trabajo y en el amor. Si alguien te saca de tus casillas, Escorpio, cuenta hasta cien aunque lleves toda la razón. Hoy te darás cuenta, Sagitario, de que toda acción siempre implica un resultado. Por muy enamorada que te sientas, Capricornio, no te entregues sin reserva. Aunque las discusiones con tu chico vayan en aumento, Acuario, no pienses en ruptura. Hay que compartir con la pareja tareas y responsabilidades, Piscis, pero también la toma de decisiones.

Aries

Estás hoy de capa caída, Aries, con una sensación intensa de vacío interior y pensando que a diario nada te sale bien. Procura mejorar este estado de ánimo o caerás en un pozo del que te resultará difícil salir. Por otra parte, esta actitud puede alejar a personas que van llegando a tu vida, especialmente en terreno amoroso. Empieza por no tomarte ciertas cosas tan en serio. Estás dando prioridad siempre al trabajo, sacrificando sin necesidad tus relaciones personales. Ya va siendo hora de que salgas a divertirte un poco más. Vete con tus amigos y vive el momento. Que no tengas que arrepentirte luego de lo que has dejado por hacer a diario. Hoy, Aries, es un buen momento para empezar a pensar más en ti y en lo que deseas. Si lo haces te cambiará el ánimo

Tauro

Te estás dando cuenta hoy, Tauro, de que las cosas a tu alrededor van mejorando a diario. Esto se debe a que has entrado en una etapa de transformación de la que puedes sacar mucho provecho si te enfocas en la dirección correcta. Abandona viejos hábitos que eran más perjudiciales que otra cosa e incorpora otras costumbres y otras formas de ver la vida. Hoy puedes tener ocasión de experimentar esta nueva visión de la vida con una discusión que surgirá en el trabajo. Si sabes darle el enfoque correcto conseguirás resolver estas diferencias rápidamente. En el amor, Tauro, te das cuenta de que empiezas a estancarte y de que la rutina empieza a hacer mella a diario en tu relación de pareja. No dejes que esto pase. Ahora eres capaz de hacer cambios muy positivos para que esto no ocurra

Géminis

Hoy, Géminis, una persona que para ti tiene importancia te buscará para que le orientes en un tema en el que eres experta. Atiéndele porque te lo va a agradecer ofreciéndote una oportunidad única de hacer algo que te gusta mucho. En estos momentos te conviene desconectar un poco de las obligaciones, por eso si hoy tienes la ocasión, sal a cenar con tu pareja o tus amigos y date un paseo nocturno por tu ciudad. Mañana estarás como nueva. En el amor, Géminis, es posible que estés interesada en alguien que tú crees que se resiste, a pesar de los esfuerzos que le dedicas. No te estás dando cuenta pero él también se está esforzando a diario para estar contigo. Tenéis muchas obligaciones pero cuando dos personas se quieren de verdad no hay nada en el mundo que pueda separarles.

Cancer

Tendrás ocasión hoy, Cáncer, de explorar algún terreno desconocido pero que te atrae a diario. Tal vez decidas probar una clase de canto, acudir a un lugar de moda, cambiar el color de tu pelo o una infinidad de posibilidades más. Se acabaron las dudas, hoy estás en un momento idóneo para superarlas y también para dejar de esconderte en tu caparazón. Tampoco te muestres tan modesta en el trabajo, cuando algo te salga bien, escucha los halagos como algo que te mereces, sin ese pudor que te priva a diario de disfrutarlos. Y tampoco dejes que el tema sentimental te quite buena energía. A veces nos cruzamos con personas que no están hechas a nuestra medida, por mucho que lo parezca, Cáncer. De nada sirve tener al lado alguien muy atractivo si su forma de ser no te hace feliz

Leo

Aunque las cosas te funcionen en el terreno laboral, Leo, no desistas de esta idea de buscar a diario algo mejor. Siempre es positivo intentar evolucionar y conseguir metas más altas. Y tampoco está de más tener un as en la manga. Hoy puedes vivir un momento familiar muy intenso. Un encuentro con tus hermanos y hermanas, o con alguno de ellos, te puede proporcionar momentos de gran satisfacción. También tienes a lo largo de esta jornada de hoy la posibilidad de encontrarte de modo casual con una persona por la que te sentirás atraída de inmediato. Que no te asalte la timidez como te ocurre últimamente a diario, Leo Haz lo posible por conseguir su contacto o iniciar una conversación. Sé un poquitín más valiente en este terreno, Leo. Ya sabes que a veces has perdido oportunidades por no lanzarte a tiempo

Virgo

Si estás pensando hoy en tirar la toalla o dejar a un lado un proyecto que tienes en mente desde hace tiempo, Virgo, no lo hagas porque dejarás escapar una buena oportunidad para progresar. Has de darle todavía algunas vueltas a diario, madurarlo, pero es algo consistente y piensa que vale la pena el esfuerzo que le vas a dedicar. Es posible que estés sintiendo a diario que tienes muchas cosas que decirle al mundo en general, que quieres expresar tus opiniones. No te reprimas. Tienes a tu alcance la forma de hacerlo. Recuerda que las redes sociales son un buen medio para comunicarte. Hoy es un buen día para profundizar más en el mundo de las personas que te rodean, Virgo, incluidos tus compañeros de trabajo. Puedes descubrir historias que llegarán a conmoverte. Te estás perdiendo conocer bien a personajes muy interesantes.

Libra

Tu principal objetivo hoy, Libra, es preservar tu economía. No te lances a comprar para aliviar un poco el estrés, especialmente cosas que no necesitas. Cuida tu dinero y tus ahorros a diario y busca la fórmula para que tu dinerito crezca. Has estado algún tiempo encerrada en ti misma, Aries, y ya es hora de que vuelvas a salir y amplíes tu círculo social. Si lo haces te llegarán más oportunidades en el trabajo y en el amor. Precisamente hoy es un día excelente para volver a creer en el amor. Has estado ignorando a una persona que te está tirando los trastos a diario desde hace tiempo. Ni siquiera te has dado cuenta de ello porque sólo le veías como un amigo más. Abre bien los ojos porque se trata de alguien a quien deberías conocer un poco más y darle una oportunidad

Escorpio

Tus jefes están encantados con tu forma de trabajar, Escorpio. Sueles cumplir a diario con tu cometido a la perfección y de la forma más discreta posible. Hoy podrías tener la oportunidad de conseguir ese ascenso al que aspiras. Se producirá una situación que te permitirá hablar con alguien de poder, que tiene influencia en estos temas. Háblale de tus objetivos profesionales. Sin embargo, una situación inesperada que vivirás en un lugar público te puede arruinar el día. Corres el riesgo hoy de verte envuelta en una discusión por una tontería. Controla tus impulsos, Escorpio, y si alguien te saca de tus casillas, cuenta hasta cien, aunque lleves toda la razón. Quienes lo presencien pueden formarse una opinión equivocada sobre ti que no te beneficiaría en nada. Antes de hablar, piensa mucho lo que vas a decir, no vaya a ser que luego te arrepientas

Sagitario

Recuerda, Sagitario, que nunca has de dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Si empiezas a desesperarte porque no te llega la oportunidad que deseas, ¡sal a buscarla a diario! Y llama a todas las puertas posibles para conseguirlo. A lo largo de esta jornada alguien que te aprecia te dará un buen consejo sobre este asunto. No esperes ni un minuto en ponerlo en práctica. Te darás cuenta de que la acción siempre implica un resultado. Hoy también puedes vivir un momento intenso con la persona que estás saliendo desde hace un tiempo. Vivirás una situación inesperada que surgirá de forma espontánea y que te llenará de emoción, romántica Sagitario. Son estos momentos los que a diario dan sentido a la vida y te hacen ver la fuerza del amor. Disfruta de ello y dale el valor que merece

Capricornio

Si tienes a diario un objetivo en mente, Capricornio, intenta hoy ver con claridad el camino que has de recorrer para alcanzarlo. Puede que sea una carrera de obstáculos pero tienes la capacidad suficiente para llegar a la meta sin problemas. Haz caso a una persona con mucha experiencia con quien hablaras hoy. Que no te dé palo escucharle, ni te lo tomes como un rollo, porque puedes aprender mucho y sacar mucho provecho de ello a diario. Pon hoy toda tu atención porque te conviene. En el amor, Capricornio no te entregues sin reservas desde el primer momento, por muy enamorada que te sientas. Intenta mantener un poco de misterio durante un tiempo. Despertarás más su interés por ti y luego te alegrarás de haber actuado así. Pero en cuanto veas claramente que sus intenciones son buenas, abandona ya esta estrategia de conquista.

Acuario

Necesitas integrarte más a diario en tu grupo de trabajo, Acuario, en especial si estás al frente de un equipo. Te han de ver como una persona cercana, de confianza. Muéstrate muy positiva y abierta a todo tipo de comentarios. De la crítica se aprende mucho. Tu misión es estimularles, no hacer que se les pasen las ganas de trabajar y esforzarse. Si tienes en mente desde hace tiempo la posibilidad de hacer un viaje este próximo verano, empieza ya a planificarlo hoy mismo. Será una gran experiencia de la que sacarás muchas conclusiones. En el terreno sentimental, Acuario, mantén un poco la distancia con la persona que estás conociendo, sobre todo si las discusiones surgen a diario por cualquier cosa. Se trata de esperar a ver si la situación mejora. No es aconsejable que decidas romper ahora

Piscis

Aunque es lunes y te espera un montón de trabajo, Piscis, tú hoy te muestras muy relajada, o incluso perezosa. Está muy bien no estar tensa y tomarse las cosas con un poco más de calma a diario, pero esta actitud un poco pasota puede generar ahora comentarios negativos e influir negativamente en tu futuro profesional. Tenlo muy en cuenta y procura activarte. Si eres de las Piscis que anda buscando piso, hoy es muy buen día para explorar el mercado inmobiliario, podrías encontrar un chollo. En el ámbito sentimental, aunque te gusta llevar siempre la voz cantante, no es recomendable que lo apliques también a tu relación de pareja. Deja que tu chico tome también decisiones importantes. Recuerda que hay que compartir a diario tareas y responsabilidades, pero también decisiones que incidirán sobre vuestro futuro.