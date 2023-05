Si tus planes sufren un contratiempo, Aries, adáptate a los cambios. Sé fuerte, Tauro, no es bueno mostrarse débil ante la gente ni esperar que alguien te defienda. Empieza a trazar tu plan de vacaciones, Géminis, disfruta de esta ilusión. Toma la iniciativa en todos los terrenos, Cáncer, no retrocedas cuando algo no sale como tú quieres. Pon de relieve tu parte creativa, Leo, y también tu capacidad para alcanzar objetivos. Concéntrate en lo que quieres lograr, Virgo, pero no te despistes de lo que tienes ahora. Habla sinceramente con esta persona a quien aprecias, Libra, le harás un favor diciéndole la verdad. Buen momento para lanzarte y poner en marcha un proyecto, Escorpio, obtendrás resultados positivos. Controla tus palabras y el tono, Sagitario, podrías perder amigos por este motivo. Visualiza a diario tus sueños y deséalos intensamente, Capricornio, el poder e la mente es inmenso y el Universo hará el resto. Concreta las acciones para alcanzar tus objetivos, Acuario, así tendrás más y mejores opciones. Observa todo lo que sucede a tu alrededor, Piscis, te ayudará a decidir con acierto

Aries

Un proyecto que tenías en mente, las vacaciones, o un viaje que ibas a realizar en breve, pueden sufrir un retraso, Aries. Hoy no te pongas de mal humor por ello porque probablemente verás que no iba a ser positivo, que necesitas más tiempo para pulir detalles. Mantén esa ilusión a diario y piensa que todo ocurre por algún motivo. Además, no se trata de abandonar la idea, sino de aplazarla por un tiempo. En el ámbito social, hay una persona a la que ves a diario que te ha hecho algunos favores, pero en realidad no tienes gran conocimiento sobre cómo piensa, despistada Aries. Hoy necesita que tú la apoyes y puedes empezar por indagar un poco más en su personalidad y sus circunstancias. No olvides que en cierto modo se lo debes. Te sentirás bien haciendo este favor.

Tauro

La indecisión que te invadía a diario en las semanas pasadas, Tauro, hoy se ha convertido en melancolía y te vienen a la mente recuerdos nostálgicos, algo muy normal también cuando se ha pasado por un período tan complicado como han sido los últimos tiempos. Pero si en lugar de valorar lo fantástico que es poder ir a cualquier parte del mundo, poder empezar a pensar en las vacaciones libremente, te dejas vencer por la tristeza estarás perdiendo un tiempo muy valioso. Si te sientes así, Tauro, procura no sentirte herida por cualquier cosa que te pase. Sé fuerte. No es bueno mostrarse débil ante la gente ni esperar a que alguien te defienda a diario. Lo bueno del día es que estás en un momento excelente para decidir sobre tu futuro laboral. Anímate y saca conclusiones, aprovéchalo.

Géminis

Empieza a planear hoy tus vacaciones, Géminis, o quizá esos días que tendrás de fiesta dentro de poco. Este descanso tan necesario te irá bien para mejorar tu estado de ánimo, que últimamente parece estar de baja a diario. Hace tiempo que sueñas con un viaje, una salida, quizá a un lugar junto al mar o a algún rincón del país que te atrae especialmente. Tienes muchas cosas que hacer si quieres que todo salga bien. Organízate y traza tu plan de viaje, disfruta de esta ilusión. En el plano social, si hoy alguien te invita a salir, aunque no tengas por costumbre hacerlo entre semana, acepta sin dudarlo, Géminis. Si tienes pareja hoy podrías tener bronca por una tontería. Últimamente estáis pasando un bache que os afecta a diario, ten paciencia, se solucionará, es sólo un ciclo.

Cáncer

Si esperas que la vida te traiga en bandeja lo que quieres, Cáncer, estás apañada. Las cosas no vienen solas, has de preparar el terreno a diario para que se puedan hacer realidad. Es decir, tienes que poner de tu parte. Empieza hoy mismo y piensa que un poquito de esfuerzo valdrá la pena. Hoy en tu trabajo, si te ven predispuesta y activa, pueden encargarte algo importante que te generará muchos beneficios en el futuro. También deberías dar hoy el primer paso para conocer un poco más a una persona que te gusta, Cáncer. Si esperas que él se manifieste, puedes sentarte a esperar, quizá es un tímido recalcitrante. Toma la iniciativa a diario en todos los terrenos y no retrocedas cuando algo no sale como tú quieres. Insiste, sé perseverante y llegarás a donde te dé la gana.

Leo

Reflexiona hoy, Leo, piensa que en cualquier persona no sólo es importante lo que piensa y lo que hace, sino también la actitud que muestra a diario. A veces tú eres poco expresiva, te gusta más la discreción, ser prudente, pero piensa que es igual de malo no llegar que pasarse. Esto hace que a veces gente que no te conoce lo suficiente piense que te falta iniciativa o ambición. Es posible que hoy tengas que hablar con alguien, tal vez de tu entorno profesional, cuida de que no se lleve una opinión equivocada, Leo. Muéstrate más locuaz de lo que sueles ser a diario, no temas hablar sobre las cosas que te interesan y tus ideas para llevar a cabo tus proyectos. Hoy pon de relieve tu parte creativa y tu capacidad para alcanzar tus objetivos.

Virgo

Estás en un buen momento para mejorar en tu vida profesional y hoy más que nunca porque una conjunción astral favorable protege ahora tus intereses a diario, Virgo. Las decisiones importantes que tengas que tomar al respecto se verán favorecidas. Envía tus mensajes, presenta tu curriculum, concierta citas, despliega todo tu poder de convocatoria, también en las redes. Sabes que puedes hacerlo y hoy lo tienes todo a tu favor, Virgo. Concéntrate en lo que quieres lograr, pero no te despistes de lo que tienes ahora. Se trata de mejorar, no de pegarte el castañazo por no cumplir con tus obligaciones actuales. Tu ánimo está subiendo a diario, aprovecha estos momentos en que irradias una luz especial para conseguir lo que estás deseando desde hace tiempo. También en el terreno sentimental tienes un magnetismo extra, aprovéchalo.

Libra

Siempre has tenido claro que prefieres que te digan las cosas sinceramente, aunque a veces duelan, Libra. Hoy tienes que ser tú la que hable con una persona de tu entorno a la que aprecias y le hagas ver que a diario se está dejando arrastrar por alguien hacia un camino que no le aportará nada positivo. Si ya has tenido noticia de ello y hoy estás dudando sobre si decirle o no la verdad, convéncete de que es lo mejor que puedes hacer por ella, Libra. No se lo sueltes a bocajarro, pero dale tu opinión y los motivos que tienes para pensar así. Quizá primero le duela o se incomode pero cuando recapacite tendrás una amiga para toda la vida. Le harás un gran favor que recordará a diario y tú ganarás tranquilidad.

Escorpio

Hoy, Escorpio, si has estado haciendo gestiones para ver qué resultado te puede dar si pones en práctica esa idea que te ronda por la cabeza a diario, empieza ya a buscar la forma de financiarte. No lo veas como algo imposible porque tu actitud mental condiciona que se haga realidad. Tal vez entre tus ex compañeros de estudios encuentres apoyo o los socios que necesitarías. Si lo que sientes es temor porque otro intento no salió adelante en el pasado, Escorpio, recuerda qué errores lo impidieron, así no los repetirás. Estás en un buen momento para lanzarte y ahora puedes obtener resultados muy positivos. No lo dejes pasar, aprovéchalo. En el amor, mejora la comunicación con tu pareja, es lo único que te hace falta para establecer una mejor conexión a diario con tu chico, porque lo demás marcha sobre ruedas.

Sagitario

Tienes tendencia a decir las cosas a diario tal como son, Sagitario, y esto está bien pero quizá últimamente lo haces con demasiada crudeza. No es tanto lo que dices como la forma en que lo dices. Hoy una persona de tu entorno laboral o familiar puede sentirse muy molesta por un comentario tuyo que has hecho sin mala intención. Controla las palabras y el tono o irás perdiendo amigos por el camino, Sagitario. Además, hoy es un día feliz para ti, las cosas marchan positivamente y puedes sentirte contenta con lo que has logrado. Tienes ante ti la posibilidad de mejorar mucho más a diario o de iniciar una nueva etapa, con un rumbo distinto. Hoy empieza a analizar bien qué es lo que más te conviene porque tendrás que tomar una decisión dentro de nada.

Capricornio

Hoy, Capricornio, lo tienes todo a tu favor para vivir una experiencia fuera de lo común, una de esas cosas que no ocurren a diario. Se cruzará contigo una persona que puede tener gran influencia positiva en tu vida y en tu futuro, que puede ayudarte a mejorar mucho tu existencia en cualquier aspecto. Coincidirás con esta persona en un lugar público, el transporte, una tienda, la cafetería donde desayunas, el establecimiento donde trabajas, o en plena calle. Tendrás que valerte de tu sexto sentido para detectarla. Si hoy crees que has dado con ella, intuitiva Capricornio, entabla conversación, establece comunicación. Te costará muy poco y te será muy útil en el futuro. Estás en un momento en que tus sueños pueden hacerse realidad, visualízalos a diario, deséalos intensamente. El poder de la mente es inmenso y el Universo hará el resto.

Acuario

Empieza a planificar hoy mismo, Acuario qué quieres tener a diario en el futuro y cómo lo piensas conseguir. Concreta tus acciones para alcanzarlo y tendrás más y mejores opciones en todos los terrenos. No vayas a la deriva, dejándote llevar según sopla el viento o confiando en que la inercia te llevara a buen puerto. Hoy tendrás ocasión de conocer gente nueva, conserva esos contactos porque hay una persona que te puede ayudar a conseguir un buen trabajo o a realizar un proyecto personal que tienes en mente a diario y todavía no has hecho realidad. Haz lo posible por causarle buena impresión, que no te va a costar mucho, seductora Acuario. Tal vez hoy tu pareja no pueda salir contigo porque tiene otras cosas que hacer. Dale espacio. No le presiones. Las exigencias nunca son buenas.

Piscis

Es hora, Piscis, de empezar a seguir una táctica para que no te salgan las cosas al revés, como piensas que está sucediendo. Empieza hoy mismo, pero no dejes que a diario todo suceda por inercia, participa en los procesos, sigue tus propias ideas y, sobre todo, observa mucho lo que se cuece a tu alrededor. Esto te ayudará a tener mejor criterio y podrás decidir con acierto. Hoy es un día un poco complicado en las relaciones personales, Piscis. Si te encuentras con una persona a la que quieres y con la que tuviste un conflicto en el pasado, salúdala con afecto y si es necesario, pide disculpas. También puedes tener un roce con tu pareja. Vigila lo que dices, porque a veces tienes la lengua demasiado afilada y esto incluso puede que te pase a diario.