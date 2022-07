"Pensé que tenía que ir por el lado gracioso, y capaz así tenía suerte", remarcó Nahiara Wilhalm, una joven de la localidad bonaerense de Banfield que logró el cometido de tener varias ofertas de trabajo.

A sus 18 años, estudia para ser extraccionista y auxiliar de laboratorio en una institución privada. "Necesitaba trabajar porque se me acercaba el primer parcial y eso se tiene que abonar", contó.

"Ya había hecho de todo, tiré currículums y hacía changuitas. También comenté en Facebook que, si alguien tenía un negocio y necesitaba ayuda, yo tenía experiencia. Pero no tuve suerte", admitió en declaraciones a Clarín.

A raíz de ello, pensó en publicar un aviso como niñera y apeló a una formulación poco convencional:

"¿Tu mamá no te quiere cuidar más la bendi? ¿El papá no quiere llevarlo porque dice que te vas con un macho? ¿Quieren irse de joda y no tienen quien lo cuide?. Me presento, soy Nahiara y me ofrezco como niñera en mi domicilio o al de la familia. Wifi y Netflix incluidos", escribió en la red social.

La publicación recibió gran cantidad de comentarios y varias personas se pusieron en contacto con ella para ofrecerle trabajo.

"Sigo recibiendo llamadas y mensajes, pero lamentablemente los tengo que rechazar y pedir disculpas ya que estoy comprometida con la familia con la que trabajo", explicó Nahiara.

Respecto a las reacciones a su posteo, señaló: "Mucha gente me dijo que tenía un vocabulario no apropiado, y otros me apoyaron y desearon éxitos".

Además, cuestionó que muchas personas la criticaron sin conocer su historia y "lo que pasó para poder estudiar".