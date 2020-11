Le pasó de todo. Ian Jones, empleado de una ONG, padeció el coronavirus, el dengue y hasta la malaria en la India. Como si esto fuera poco, ahora sufrió la mordedura de una serpiente en el estado de Rajastán, en el oeste de ese país asiático.

Durante su periodo de recuperación fue mordido por una cobra real negra, la cual lo dejó con ceguera (en principio temporaria), parálisis y postrado en una cama. El hombre británico fue atacado por una cobra en el distrito rural de Jodhpur e internado en el hospital local, a unos 350 kilómetros de la capital regional Jaipur.

"Jones ingresó al establecimiento la semana pasada después de una mordedura de serpiente en un pueblo de la región. Al principio, se sospechaba que también tenía covid-19 por segunda vez, pero finalmente dio negativo", dijo el doctor Abhishek Tater a la agencia AFP. Fue internado en el Hospital Medipulse.

"Mientras estuvo internado, estaba consciente y tenía síntomas de mordedura de serpiente, incluyendo visión borrosa y dificultad para caminar, pero estos son generalmente síntomas transitorios", agregó.

El especialista dijo que las mordeduras de serpiente son frecuentes en las zonas rurales. Junto a la ONG Sabirian, Jones ayuda a los pobladores a importar sus productos a Gran Bretaña. Su hijo Sebastian escribió en un perfil de Go Fund Me que su padre “es un luchador”.

Jones se encuentra en terapia intensiva tras la mordedura de la cobra. El hombre dirige la empresa Sabirian, cuyo objetivo es ayudar a las personas a salir de la pobreza a través del comercio.

Claire Robertson, de la empresa Community Action Isle of Wight —que es propietaria de Sabirian—, contó a varios medios de comunicación británicos que Ian vivía temporalmente en el almacén de su empresa con la finalidad de estar más cerca de las personas a las que apoya, pero una noche su perro comenzó a ladrar fuera de su casa y él, al intentar calmarlo, extendió su mano, lo cual alertó a una cobra, misma que lo mordió en dos ocasiones.

Tras conocer este hecho, la organización Community Action Isle of Wight abrió una página de Go Fund Me, con el fin de recaudar fondos para los gastos médicos de Jones. Si bien el objetivo era alcanzar 8.000 libras esterlinas, los internautas ya lo han apoyado con más de 9.000, recuerda Infobae.