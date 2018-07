El equipo amateur Bedale AFC, ubicado en North Yorksire, Reino Unido, presentó hace sus nuevas camisetas que rápidamente se hicieron virales. Una de ellas simula ser un pancho con sus salsas y la otra, un montón de salchicas combinado con un pantalón y medias rosas.

El principal motivo de estos exóticos modelos de camisetas se debe al patrocinador de las mismas, Heck, una marca especializada en embutidos y productos cárnicos.

El toque especial que tienen las casacas viene en el dorso, donde además de un número que combina con la temática, aparece la frase "You'll never pork alone", parodiando al famoso canto de los hinchas del Liverpool "You'll never walk alone".