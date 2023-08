La Peña de Morfi será, por siempre, el programa de Gerardo Rozín. El recordado productor, fallecido el 11 de marzo de 2022, fue su creador y conductor durante cinco años. Y fue él mismo quien, antes de su partida, se ocupó de dejar todo preparado como para que el ciclo pudiera seguir al aire en Telefe más allá de su ausencia. De manera que es lógico que Georgina Barbarossa y Jésica Cirio, actuales anfitrionas de este magazine gastronómico y musical, lo tengan siempre presente.

Lo cierto es que, este domingo, se vivió una situación muy particular durante la emisión del programa. “Me voy a parar para saludarlos porque tienen que ver con mi historia”, comenzó diciendo Georgina cuando estaban a punto de ingresar al estudio Cecilia Milone y Juan Rodó, protagonistas de Drácula, y el músico Ángel Mahler, creador de la obra junto a Pepe Cibrián. Pero, justo en ese momento, un sonido ensordecedor invadió el piso.

Un extraño sonido interrumpió La Peña de Morfi: “¡Es Gerardo Rozín!” pic.twitter.com/g1VhwmQI20 — Noticias en Red (@notienred) August 6, 2023

“¿Hoy qué les pasa?”, preguntó entonces la actriz. Y. después de mirar hacia arriba, dijo en tono de humor: “Es Gerardo. Gerardo, ¿qué pasa? ¿Qué está mal?”. Lo curioso fue que, minutos más tarde y cuando todos estaban metidos de lleno en la entrevista, volvió a escucharse un ruido similar que dejó atónitos a los presentes. En ese instante, fue Jésica la que se preocupó: “¿Qué pasó? ¿Qué está pasando?”.

Así las cosas, abonando la teoría de que podría tratarse de un hecho paranormal, Barbarossa volvió a mencionar al productor. “¡Es Rozín, es Rozín! Gerardo, dejate de joder...”, expresó la conductora siempre con la mirada dirigida al cielo y sin poder encontrarle una explicación lógica a la situación.

A mediados de junio, Georgina había recordado entre lágrimas el momento en el que Rozín la había ayudado a reconciliarse con su hermana. “Yo estaba distanciada de ella, que vive en Sevilla”, relató la actriz a sus compañeros. Y siguió: “Pensaba que ya nada me iba a hacer llorar. Me mostró un saludo y me hizo amigar con mi hermana, con la que hacía como dos años que no nos hablábamos”.

El relato hacía referencia a un episodio que ocurrió en 2013 en Gracias por venir, un ciclo que conducía Gerardo por la pantalla de Telefe. Cuando la invitaron a Barbarossa, le pasaron un video grabado por su hermana Mercedes desde España en el que recordaba distintas etapas que compartieron a lo largo de su vida. La actriz afirmó que tras ese saludo volvió a vincularse con ella.

“Me sigue conmoviendo, es una cosa impresionante. Siempre estuve agradecida y le mandaba WhatsApp diciéndole que le agradecía. Uno con los hermanos discute y se pelea y era una pavada. Hacía dos años que no nos hablábamos. Lloré con ruido”, dijo. Y por último, opinó que Gerardo hacía un excelente trabajo y señaló: “Era una cosa impresionante este hombre”.

Cabe recordar que Rozín falleció a los 51 años, luego de luchar contra una enfermedad que lo tuvo alejado de las cámaras por un tiempo. La pérdida del carismático productor y conductor provocó un cimbronazo en el ambiente televisivo y fueron muchas las figuras que se mostraron conmovidas por la triste noticia y que, al día de hoy, lo siguen recordando con cariño cada vez que tienen la oportunidad de hacerlo.