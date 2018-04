Antes de regresar a su Radio 10, Oscar González Oro viajó a España a visitar a su hijo y de paso se tomó unos días de descanso para cargar energías. Pero, antes de volver al país, Oro publicó varias fotos en su cuenta de Instagram y una de las tantas imágenes llamó la atención de todos.

En la foto se lo ve a Oscar en Segovia y su lado una cabeza como flotando en el aire.

Una publicación compartida de oscar gonzalez oro (@oscar_gonzalezoro) el 17 Abr, 2018 a las 9:00 PDT

De regreso al país, el animador fue consultado por Primiciasya.com sobre la imagen y se mostró muy sorprendido por el rebote que tuvo esa postal en los medios de comunicación.

"Es una foto que nos sacó un amigo en Segovia y apareció eso detrás, no sé qué carajo es, capaz es el reflejo de una cámara, no tengo la menor idea, no es una edición ni dada por el estilo. Es una cabeza que apareció, debe ser el diablo que me viene a buscar, supongo. Apareció esa cabeza con hilo, yo decía que es la muerte que nos viene a buscar", dijo con gracia.

Y agregó un detalle no menor: "De esa foto hay dos idénticas, en una no hay nadie, en la otra apareció el fantasma".